致敬打火英雄！企業特製「屏安消防小熊」加油打氣

消防小熊有屏安的特別印記。（記者葉永騫攝）

2025/03/22 13:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕向打火英雄致敬！民間企業特製屏東專屬消防小熊300隻，在立法委員鍾佳濱、屏東縣信賴台灣永續協會首席顧問李清聖的媒合下，今天（22日）在台灣青年文化創生協會舉辦捐贈活動，為一線打火弟兄加油打氣。

消防小熊由聯合鋼鐵公司董事長曾文衍、高都汽車副總經理余宗儒與屏東客運公司董事長郭子義共同促成，訂製屏東特有版，整體造型活潑可愛，更取「屏」東的首字，於小熊腳下印上「屏」、「安」兩字，象徵平安的寓意外，也敬表對消防員在第一線衝鋒陣線的奉獻精神。

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代表聯合鋼鐵董事長曾文衍出度的林清輝表示，警義消人員是國家社會最安定的力量，尤其面對生命的救援，是分秒必爭，甚至因而犧牲性命，此高尚情節令人感佩不已，曾文衍受到明揚大火所感念，特訂製300隻「屏安」消防小熊，要為一線英雄加油打氣。

屏東縣消防局長李彬說，十分感謝民間企業的愛心，消防小熊將會做為宣導及紀念品致贈給相關人員。

立委鍾佳濱則指出，打火英雄是用自己的生命在挽救別人的生命，此份精神令人敬畏，而英雄背後的家庭更是重要的靠山與支持，消防小熊除了帶給消防員療癒感，也能成為家中親子互動的好媒介，而不少消防員在出勤後會有心理創傷，他也在中央呼籲消防員的心輔資源要能配合消防員的排班時間以及工作情境，並提供長期的心輔資源，讓消防員有健全的輔導制度。

民間企業特製屏東專屬消防小熊300隻，在立法委員鍾佳濱（右一）、屏東縣信賴台灣永續協會首席顧問李清聖（左一）的媒合下，今天由代表聯合鋼鐵董事長曾文衍出席的林清輝（右二）致贈給消防局長李彬正（左二）。 （記者葉永騫攝）

民間企業捐消防小熊表達對消防人員的支持。（記者葉永騫攝）

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