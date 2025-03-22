青天白日滿地紅國旗缺12道光芒！望僕號「失禮」 港務公司糾正

望僕號懸掛我國國旗停泊馬公港，顏色褪去僅剩紅色與藍色。（民眾提供）

2025/03/22 11:41

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕12日首航馬公港的亞洲最大「海上圖書館」望僕號，14日起開放免費參觀至27日，依照中華民國商港法，入出港必須懸掛我國國旗，卻有眼尖民眾發現望僕號上懸掛中華民國青天白日滿地紅國旗，「獨缺」白日12道光芒，顏色都已褪去，犯了國際禮儀大忌，台灣港務公司高雄分公司馬公管理處緊急糾正，重新更換國旗。

針對望僕號的到來，馬公港以最隆重的噴水禮迎接，現場還有馬公基督教會及在澎湖任教的外籍老師，手持中華民國國旗在場迎接，依照我國商港法第20條規定，「船舶入港至出港時，應懸掛中華民國國旗、船籍國國旗」，港口國禮貌旗懸掛處，一般在主桅右側。但民眾卻發現中華民國國旗，僅剩下紅色、藍色，但白色光芒都消失了，疑似時間久遠褪色。

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青天、白日、滿地紅國旗的歷史，可說是一部中華民國的開國史，青色代表光明純潔、民族和自由；白色代表坦白無私、民權和平等；紅色代表不畏犧牲、民生和博愛。 白日的12道光芒，代表著一年12個月，一天12個時辰；也象徵著國家的命脈，隨著時間的前進永存於世界；更鼓舞國人與時俱進，自強不息。

經過港務公司糾正後，望僕號重新更換國旗。（民眾提供）

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