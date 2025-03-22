桃北再生水廠第二期工程預計2028年完工 供水可增至8萬噸

桃園北區水資源回收中心再生水廠二期完工後示意圖。（桃園市政府提供）

2025/03/22 11:47

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府水務局推動「桃園北區水資源回收中心再生水廠」第二期工程，預計2028年可完工，屆時供水量將從每天4萬噸增加為8萬噸，水務局表示，第二期工程會於大園區國際路、大觀路口預留供水接點，盼未來能順利供水給有用水意願的大園產業園區廠商。

水務局日前與經濟部產業園區管理局台北分局合作，在大園產業園區服務中心舉辦「桃園北區再生水使用意向調查及媒合推廣說明會」，說明桃北再生水廠第二期工程的佈管規劃、水價、水質、用水契約等，希望能鼓勵廠商取用再生水作為工業製程用水，將節省下來的自來水供給民生與農業用水。

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位於蘆竹區富華路的桃北再生水廠，第一期工程已於去年9月間開始供水，6月間完工後，每天可供4萬噸再生水，將分別供給台灣中油公司桃園煉油廠1萬噸、亞東石化公司觀音廠1.5萬噸、南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠1.5萬噸。

至於桃北再生水廠第二期工程預計2028年可完工，屆時每天供水量將提升到8萬噸，水務局表示，目前已於國際路與大觀路口已預留供水接點，以利提供再生水給大園產業園區，希望有用水意願的區內廠商能洽詢水務局再生水企劃管理工程科，讓水務局能掌握潛在用戶的分布位置，作為規劃第二期工程最佳輸水路線的依據，節省日後廠商的接水成本。

桃園市政府水務局舉辦「桃園北區再生水使用意向調查及媒合推廣說明會」。（桃園市政府提供）

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