撐不住！彰化70年潤餅老店 決定清明漲5元原因曝光

彰化市潤餅老店「貴美潤餅」用料實在，每到清明連假就會大排長龍。（記者劉曉欣攝）

2025/03/22 11:24

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市永樂街70年潤餅老店「貴美潤餅」貼出公告，將從4月3日調漲5元，也就是原本每份55元調到60元。老闆莊豐蔚表示，因為原物料都漲，去年撐住「凍漲」，今年實在撐不住了，才決定小漲5元。

莊豐蔚表示，春捲看似材料簡單，但所有的食材都漲，從麵粉、糖、豬肉都在漲，連打包的塑膠袋都漲，去年決定自行吸收，咬牙苦撐，今年實在撐不下去，才決定漲到60元。

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莊豐蔚強調，春捲主要用料是蔬菜，菜價有高有低，從不會因為菜價貴就漲價，這次真的是考量物價齊漲，原物料通通漲，才會選在清明連假期間漲價。

莊豐蔚說，「貴美潤餅」原本是阿嬤莊陳美貴在賣，阿嬤嫁給阿公後，就跟著阿公一起賣潤餅，阿公還會做潤餅皮，但阿公覺得賣潤餅就夠忙了，就讓阿嬤專心包潤餅就好，他因為父親早逝，就跟著阿嬤一起賣潤餅，直到阿嬤5年前過世，才由他與老婆彭桂亭正式接手。

而越靠近清明節，潤餅的生意也越好，彭桂亭說，以往清明連假都會大排長龍，早上還沒開店，就會有人來排隊，就是要搶頭香。平日都是早上7點才開賣，清明連假因應需求，都會提早到6點多就開始賣，也因為客人太多，就無法像平日能夠「客製化」，只能買葷的或是素的口味，建議平日來買，要甜一點，還是半糖，或是鹹一點，通通都可以滿足民眾的要求。

彰化市永樂街貴美潤餅是老店，越到清明節就熱賣。（記者劉曉欣攝）

彰化市永樂街貴美潤餅是老店，越到清明節就熱賣。（記者劉曉欣攝）

彰化市潤餅老店「貴美潤餅」用料實在，也是彰化知名美食。（記者劉曉欣攝）

彰化市潤餅老店業者莊豐蔚從阿嬤手中接下家業，強調食材全漲，忍了一年才宣布漲價。（記者劉曉欣攝）

彰化市潤餅老店「貴美潤餅」用料實在，每到清明連假就會大排長龍。（記者劉曉欣攝）

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