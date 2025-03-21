新竹北埔中元藝民祭 「神豬撲滿」公益認養跨國界

北埔鄉公所希望透過「神豬撲滿」延續百年客家文化，也能發揮社會影響力。 （記者廖雪茹攝）

2025/03/21 19:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕2025北埔中元藝民祭的重頭戲「神豬撲滿認養活動」，今（21）日在新竹縣北埔慈天宮廟坪廣場，由鄉長莊明增與貴賓們依序將全國各地的神豬認養地點，標註在攤開的地球地圖上，象徵神豬愛心認養將遍布全球，也傳承百年的客家文化。

今日的啟動記者會，邀請眾多企業代表、公益團體以及文化推廣人士到場響應。莊明增表示，神豬祭典是北埔客家文化的重要傳統，透過「神豬撲滿」的新型態方式，邀請民眾認養神豬、累積愛心，將善款捐贈給公益團體，讓這項百年傳統不僅延續，也能與時俱進地發揮社會影響力。

請繼續往下閱讀...

北埔鄉公所表示，「神豬撲滿認養活動」今年邁入第3屆，每2年舉辦一次，規模逐屆擴大，認養單位數從50、62個，到今年上看80個，截至今日則已來到55個。陶製的北埔限定手作神豬撲滿，每隻身長40公分，競賽首次分為機關組、社會組等兩組。

其中，日本法政大學福田教授作為首位國際認養人，雖因行程已返日，但她在認養時，特別肯定公所將客家傳統「養神豬」文化轉化為「神豬撲滿認養」模式，她認為可使更多人輕鬆參與其中，進而推動文化的永續發展與社會關懷。此外，日本已有10個店家加入認養行列。還有美國的大學、馬來西亞的客家社團洽談中。

國內除了立法院、清大、新竹縣政府、各公所、多家企業、和北埔鄉內的社區、民防、學校和店家，還有台東縣鹿野鄉、屏東縣新埤鄉、嘉義縣水上鄉等公所共襄盛舉。

莊明增說，8月30日北埔中元藝民祭，歡迎認養單位帶著神豬回到北埔，參與踩街盛會，選出神豬進場創意賞、傳統重量賞及公益貢獻賞等3獎得主，並於當天將餵養神豬的善款，捐贈給新竹縣歡呼兒協會等政府立案的公益團體，屆時也將邀請日本表演團體參與，為祭典增添國際色彩。

北埔鄉公所希望透過「神豬撲滿」延續百年客家文化，也能發揮社會影響力。 （記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法