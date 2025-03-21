屏東愛文芒果受寒害 初估產量不到2成

枋山鄉是屏東愛文芒果主要產區，今年卻是產量大減。（枋山鄉公所提供）

2025/03/21 19:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東愛文芒果受去年底開始的「長冬」極端天氣影響，縱使位處國境之南也無法倖免，結果率是極度低落。立委徐富癸接受民眾陳情，在今天邀集農業部農糧署、農改場等單位現場勘查，認定為確實是受大面積災損，依「農業天然災害救助辦法」辦理，將立即採取現金補助。

屏東愛文芒果產期全台最早，產地集中在枋寮、獅子及恆春半島等地，約在4月底就能出產，但從去年受到連續多個颱風侵襲，加上今年接連不斷的寒流，果樹未能健康生長，嚴重降低開花及結果率。

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徐富癸早在多日前就曾接獲通報，但當時農業單位認為長冬持續，後續可能還會有災損，為避免現勘等行政程序重複，本週邀請農糧署署長姚士源、農改場場長羅正宗、屏東縣政府農業處處長鄭永裕、縣議員潘芳泉、縣議員黃建溢、及枋山鄉長羅金良、枋寮鄉長洪茂豐及多位鄉代及受災農民皆出席會勘。

徐富癸表示，極端型氣候對於農民的生計造成了重大的影響，農民在面對這樣的自然災害與困境時，心力交瘁，亟需政府的協助與支持，期望農業部能夠盡快提供現金補助，緩解農民的現金流壓力，讓大家能夠渡過難關。

會後徐富癸也向農業部提出要求，除了短期的援助，也應推動氣候變遷應對措施，來因應極端型氣候的變化，希望農業部加強對農業災害防範技術的支持，幫助農民在未來更有效地應對自然災害的挑戰。

羅金良則說，這個冬季來得特別早，但實際上到現在都看不到結束，現在這波3月下旬的冷氣團，對以往被稱作國境之南的「恆春半島」仍是影響甚鉅，加上在過年後最主要的開花期又忽冷忽熱，熱時還直接吹起了南風，讓沒開花的開不了花，有開花的結不了果，有結果的卻是「空包彈」，農民血本無歸是欲哭無淚，預計產量可能連2成都不到，請農民趕快拍攝農損照片，作為屆時現金救助之用。

枋山、枋寮鄉是屏東愛文芒果主要產區，立委徐富癸辦公室今天與農業單位前往現勘。（枋山鄉公所提供）

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