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    台北玫瑰展盛放中 金婚夫妻偕手曬恩愛

    2025台北玫瑰展今（21日）於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

    2025台北玫瑰展今（21日）於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

    2025/03/21 13:38

    〔記者甘孟霖／台北報導〕2025台北玫瑰展今（21日）於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。公園路燈工程管理處表示，玫瑰展展期至4月13日，目前園內玫瑰已陸續綻放，歡迎民眾前來感受浪漫氛圍。

    台北市副市長李四川今出席活動表示，他4月時結婚也要邁入40周年，再10年也可以拚金婚，今天大家見證金婚夫妻的長相廝守，玫瑰花也盛放的相當美麗。他說，公園處籌辦花季活動相當努力，這個玫瑰花園不僅讓民眾前來賞花，也是最美的拍婚紗場地，歡迎民眾4月13日以前都可以來看花。

    受邀出席活動的金婚夫妻吳文慶、吳蔡富美就住在新生園區附近，閒暇時常攜手來賞花，二人廝守超過57年，見證台北玫瑰園從建立至今的成長。吳蔡富美說，平日裡也種植許多花草，讓花的美好成為生活裡的調味劑，而感情長久相伴的秘訣，就是找到一起建立喜悅的活動。

    公園處圓山所說明，配合今年台北玫瑰展「見證玫好」主題，邀請稻江高職時尚造型科學生帶來白紗展演，融合多媒創作紙藝花飾，設計出獨具特色的時尚新娘造型，也感謝中山北路婚紗商圈高志榮理事長也積極提供協助，贈送多款不同風格的婚紗讓學生發揮巧思。

    公園處補充，除了賞花之外，玫瑰園旁還有全台灣第一座迷宮花園，分為大人及幼兒版，大人版迷宮環繞著幼兒版迷宮，綠籬採用較高的垂榕，產生視覺遮蔽效果，適合親子一同挑戰；幼童版迷宮位於綠籬中心，種植低矮樹蘭，讓孩童也能夠輕鬆享受闖關的樂趣，推薦家長賞花後，帶著小孩在迷宮花園內進行挑戰。

    2025台北玫瑰展今（21日）於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

    2025台北玫瑰展今（21日）於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

    2025台北玫瑰展今（21日）於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

    2025台北玫瑰展今（21日）於花博新生公園舉辦主題活動，邀請在地稻江護家時尚造型科學生，發揮創意以玫瑰進行婚紗展演，也邀請居住於中山區並攜手超過50個年頭的金婚夫妻扶持彼此走入祕密花園。（記者甘孟霖攝）

    台北玫瑰園盛放中。（公園處提供）

    台北玫瑰園盛放中。（公園處提供）

    台北玫瑰園盛放中。（公園處提供）

    台北玫瑰園盛放中。（公園處提供）

    台北玫瑰園盛放中。（公園處提供）

    台北玫瑰園盛放中。（公園處提供）

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