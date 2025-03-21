中大開發教學輔助工具 AI扮蘇格拉底邀學生對話

中央大學助理教授張家凱（左）開發AI「優學院」Uedu平台，並指導學生陳昱翔（右）善用，在國際學術會議中發表相關論文。（中央大學提供）

2025/03/21 10:01

〔記者林曉雲／台北報導〕AI浪潮席捲全球，國立中央大學自主開發「優學院」Uedu 教學實踐平台，該生成式人工智慧的教學輔助工具，由AI來扮演蘇格拉底角色，以「蘇格拉底式對話」引導教學，邀學生不斷與它對話，引發更深層思考，亦即不是從AI來找答案，而是從中不斷拋出問題，作更深度式學習，有助於思考與思辨能力培養。中央大學學生陳昱翔善用該平台在國際學術研討會上發表論文。

「優學院」Uedu涵蓋多種學科和技能的教學，包括Python、R語言、電磁學、微積分、經濟學、智慧財產權等多元學科，並支援10種語言操作介面，適用於國際學生與全英語（EMI）課程等教學場域，目的是幫助學生更有效學習，目前中央大學已有14位教師、30多門課程使用，將逐步推廣至其他大專校院使用。

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開發者是中大通識中心助理教授張家凱，他將早期開發出的「中央機房」教學實踐平台，結合2022年底問市的ChatGPT，推波助瀾升級為「優學院」Uedu（https://uedu.tw/），幫助使用者可更快速有效地掌握所需知識，並應用於實際情境。

張家凱表示，利用「優學院」平台，教師可使用生成式AI產生考題，模擬課程虛擬助教回答學生問題，還可監測學生的回答並進行知識追蹤分析，掌握學生的學習狀況，最終希望幫助學生達到「學習遷移」，運用在個人所學領域。他形容，這好比鷹架，搭起學生的學習架構，並培養他們數位溝通能力，幫助學生懂得駕馭AI。

中大資工系三年級學生陳昱翔修習「人工智慧跨域應用專題」，運用「優學院」Uedu平台資料，研究如何運用知識圖譜與大型語言模型追蹤並分析學習軌跡，今年3月飛往愛爾蘭首都都柏林，在第15屆學習分析與知識國際會議（LAK25）發表個人首篇論文，這是學習科技領域三大頂尖會議之一。他認為，在「優學院」平台的學習，最可貴的是學習可被紀錄下來，並進行分析，因此可找出學習盲點，更有助於未來學習。

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