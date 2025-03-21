為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中大開發教學輔助工具 AI扮蘇格拉底邀學生對話

    中央大學助理教授張家凱（左）開發AI「優學院」Uedu平台，並指導學生陳昱翔（右）善用，在國際學術會議中發表相關論文。（中央大學提供）

    中央大學助理教授張家凱（左）開發AI「優學院」Uedu平台，並指導學生陳昱翔（右）善用，在國際學術會議中發表相關論文。（中央大學提供）

    2025/03/21 10:01

    〔記者林曉雲／台北報導〕AI浪潮席捲全球，國立中央大學自主開發「優學院」Uedu 教學實踐平台，該生成式人工智慧的教學輔助工具，由AI來扮演蘇格拉底角色，以「蘇格拉底式對話」引導教學，邀學生不斷與它對話，引發更深層思考，亦即不是從AI來找答案，而是從中不斷拋出問題，作更深度式學習，有助於思考與思辨能力培養。中央大學學生陳昱翔善用該平台在國際學術研討會上發表論文。

    「優學院」Uedu涵蓋多種學科和技能的教學，包括Python、R語言、電磁學、微積分、經濟學、智慧財產權等多元學科，並支援10種語言操作介面，適用於國際學生與全英語（EMI）課程等教學場域，目的是幫助學生更有效學習，目前中央大學已有14位教師、30多門課程使用，將逐步推廣至其他大專校院使用。

    開發者是中大通識中心助理教授張家凱，他將早期開發出的「中央機房」教學實踐平台，結合2022年底問市的ChatGPT，推波助瀾升級為「優學院」Uedu（https://uedu.tw/），幫助使用者可更快速有效地掌握所需知識，並應用於實際情境。

    張家凱表示，利用「優學院」平台，教師可使用生成式AI產生考題，模擬課程虛擬助教回答學生問題，還可監測學生的回答並進行知識追蹤分析，掌握學生的學習狀況，最終希望幫助學生達到「學習遷移」，運用在個人所學領域。他形容，這好比鷹架，搭起學生的學習架構，並培養他們數位溝通能力，幫助學生懂得駕馭AI。

    中大資工系三年級學生陳昱翔修習「人工智慧跨域應用專題」，運用「優學院」Uedu平台資料，研究如何運用知識圖譜與大型語言模型追蹤並分析學習軌跡，今年3月飛往愛爾蘭首都都柏林，在第15屆學習分析與知識國際會議（LAK25）發表個人首篇論文，這是學習科技領域三大頂尖會議之一。他認為，在「優學院」平台的學習，最可貴的是學習可被紀錄下來，並進行分析，因此可找出學習盲點，更有助於未來學習。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播