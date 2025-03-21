全國溫泉觀光協會理事長交接 李吉田交棒給兒子李浩瑋

中華民國溫泉觀光協會理事長交接，原理事長李吉田（左）將印信交接給兒子李浩瑋（右），象徵世代傳承交替。（溫泉觀光協會提供）

2025/03/21 07:39

〔記者張協昇／南投報導〕中華民國溫泉觀光協會，日前於新北市馥蘭朵烏來渡假酒店舉行第7、8屆理事長交接暨理監事授證典禮，由第7屆理事長李吉田將印信交接給當選第8屆理事長的兒子李浩瑋。李浩瑋也攜手現場各溫泉區理事長及協會理監事共同宣布，2025年為「台灣溫泉健康旅遊年」，溫泉協會將持續與相關部會學者，共同討論溫泉理療相關法規與方向，朝溫泉理療合法化邁進，進一步帶領台灣成為全球溫泉健康旅遊目的地。

溫泉觀光協會本屆理監事團隊匯聚全台19個溫泉區協會代表，成員年輕化，新任理事長李浩瑋為現任南投縣北港溪溫泉觀光協會理事長、南投縣觀光產業聯盟協會副理事長及南投縣旅館商業同業公會常務理事，長期深耕觀光產業，也是協會成立以來，最年輕的理事長，將為國內溫泉產業發展注入活力與創新動能。

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李浩瑋表示，台灣溫泉產業潛力無限，未來協會將承襲既有基礎，深化產官學合作，推動創新計畫，打造具特色與永續發展的溫泉旅遊環境，讓台灣溫泉不僅在國內市場持續成長，更邁向國際舞台。

榮譽理事長李吉田則表示，台灣溫泉產業能有今日成就，來自所有業者共同努力與堅持。未來，期待協會持續推動創新，讓台灣溫泉與世界接軌，提升國際競爭力，並透過溫泉品牌加值、跨國合作，讓「台灣好湯」不僅是國內旅遊的驕傲，更成為全球旅客心目中必訪的溫泉勝地。

中華民國溫泉觀光協會宣布2025年為「台灣溫泉健康旅遊年」，朝溫泉理療合法化邁進。（溫泉觀光協會提供）

台灣溫泉產業潛力無限，中華民國溫泉觀光協會表示未來將推動創新計畫，讓台灣溫泉邁向國際舞台。（李浩瑋提供）

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