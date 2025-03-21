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    季節限定！彰縣首家公辦雙語學校 驚見落羽松步道絕美倒影

    彰化縣第一家公立雙語學校鹿江國際中小學，校內的落羽松步道絕美倒影在生態池，堪稱是公園級美景。（黃俊偉提供）

    彰化縣第一家公立雙語學校鹿江國際中小學，校內的落羽松步道絕美倒影在生態池，堪稱是公園級美景。（黃俊偉提供）

    2025/03/21 06:42

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣首家公立雙語學校的鹿江國際中小學，校內有公園等級的落羽松步道與生態池，近來因為下雨，生態池水面在陽光映照下，池面出現整排的落羽松倒影，剛好跟生態池連成絕美風光，校長黃俊偉拍照打卡，讓許多人大喊「比公園還美」。

    黃俊偉表示，該校落羽松步道與生態池，都是在創校之前就有的。2012年鹿港接辦台灣燈會，縣府利用學校預定地作為接駁車的轉運站，燈會結束就規劃為生態教育區，也一併完成落羽松步道與生態池，並在最大生態池打造跨池鐵橋，後來縣府決定新設雙語學校，原有設施就納入校園規劃。

    黃俊偉強調，該校有3個生態池，也兼具滯洪池功能，只有下雨所累積雨量，生態池才會有一定的水量，也才能映出建物與落羽松倒影，只要天氣持續放晴，生態池的水面就慢慢蒸發，因此，冬日生態池的水面蒸發較慢，看到倒影的機會也比較大。

    黃俊偉說，在3個生態池當中，其中一個剛好在落羽松步道旁，可以完整映照出落羽松倒影，站在校園圖書館的置高點拍照，可以呈現絕美的落羽松步道與季節限定的倒影，這樣美景只能說是可遇不可求。

    由於校園有落羽松步道也太少，許多人見到落羽松步道倒影在生態池，都說這比公園還美，而這個公園級的網美景點，也只有師生限定，因為鹿江還在繼續興建校舍當中，校園並沒有對外開放，連攝影好手都無法搶拍的鹿港秘境。

    彰化縣第一家公立雙語學校鹿江國際中小學，校內的落羽松步道絕美倒影在生態池，堪稱是公園級美景。（黃俊偉提供）

    彰化縣第一家公立雙語學校鹿江國際中小學，校內的落羽松步道絕美倒影在生態池，堪稱是公園級美景。（黃俊偉提供）

    鹿江中小學的落羽松步道是創校前就由縣府規劃所種。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿江中小學的落羽松步道是創校前就由縣府規劃所種。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿江中小學的落羽松步道是創校前就由縣府規劃所種。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿江中小學的落羽松步道是創校前就由縣府規劃所種。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿江中小學有3個生態池，其中一個有跨池鐵橋。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿江中小學有3個生態池，其中一個有跨池鐵橋。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣第一家公立雙語學校鹿江國際中小學，校內的落羽松步道絕美倒影在生態池，堪稱是公園級美景。（黃俊偉提供）

    彰化縣第一家公立雙語學校鹿江國際中小學，校內的落羽松步道絕美倒影在生態池，堪稱是公園級美景。（黃俊偉提供）

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