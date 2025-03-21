03/21 各報重點新聞一覽

美國國務卿魯比歐受訪表示，美國的政策向來是不應以武力或任何方式強迫改變台灣的地位，這也是美國總統川普的政策。（美聯社）

2025/03/21 06:47

自由時報

魯比歐強調川普政策：台灣現狀不應被武力改變

美國國務卿魯比歐十九日受訪時表示，美國的政策向來是不應以武力或任何方式強迫改變台灣的地位，這是美國總統川普的政策，也將持續是他的政策，美國將透過讓奪取台灣的代價，高於中國國家主席習近平所認定的利益，來延遲及嚇阻中國武力犯台。

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罷免綠委死人連署 數以百計 檢調搜索國民黨台南市黨部 傳喚5人

泛藍人士發起的民進黨立委王定宇與林俊憲的罷免提議書，經選委會查核「死人連署」分別是九十九人與一○七人，台南地檢署昨持搜索票到國民黨台南市黨部、副主委莊占魁住所等多處地點執行搜索，查扣黨員名冊、行動電話等證物，包含莊占魁共傳喚五人到案說明。

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刑事局幹員 首度飛美攻堅逮人 台美聯手緝毒 明仁會運毒首腦起訴

檢警去年查獲竹聯幫明仁會份子鍾成恩等人，涉將大麻夾藏在沙發椅凳及木板凳內，分三次自美國走私黑市價逾億元的六十四．四三公斤大麻來台。案經台北地檢署調查，認定鍾男是跨國販運毒品集團的兩大首腦之一，昨將鍾男等四人依販售第二級毒品等罪起訴。

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聯合報

防範川普不確定性 台美利率不變

面對美國總統川普大打關稅戰對全球經濟的衝擊，美國聯準會與我國中央銀行昨天雙雙宣布利率維持不變，聯準會將美國今年的經濟成長率預估下修至百分之一點七，「保二」無望；央行將我國今年經濟成長率下修至百分之三點○五，勉強「保三」。

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廉政署查央廣詐領案 逾2000筆領據有異

中央廣播電台四年前發生車馬費造假爭議，當時文化部要求央廣委外調查，調查報告被列為不公開的密件。廉政署近期展開調查，根據揭露的調查報告內容，央廣當時被查出兩千多筆領據有狀況，不僅有虛報的幽靈來賓，還有公務員以親屬名義冒領車馬費。

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中國時報

央行估電價漲8％ CPI破2％

電價費率審議會下周將召開會議，經濟部長郭智輝20日鬆口，4月電價漲幅不會高於韓國，會努力減少電價對物價的影響，控制在全年消費者物價指數（CPI）2％以下，等於間接證實電價將調漲。中央銀行總裁楊金龍昨表示，目前暫估全年CPI年增率為1.89％，若以電價漲幅8％試算，會增加0.15個百分點，即全年CPI可能上修至2％左右，約為2.04％。整體來說還在可控範圍。

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盧比歐：台海關係目前非常脆弱

台海緊張形勢日益升高，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日受訪時，再次對台灣問題表態。他直言，台海關係目前非常脆弱，但美國目前政策與以往一致，認為台灣的地位不應以武力、勒索或脅迫等任何方式強迫改變。盧比歐強調，這是美國總統川普的政策，也將繼續川普的政策，「當他做出政策決定時，他是認真的」。

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台南地檢署調查王定宇、林俊憲「死人連署」罷免案，昨搜索台南市國民黨市黨部。（記者王捷攝）

竹聯幫明仁會鍾成恩在美走私黑市逾億元的大麻來台，台美幹員攻堅逮人押返，台北地檢署昨起訴。（資料照，本報合成）

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