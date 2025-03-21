罷免綠委死人連署 數以百計 檢調搜索國民黨台南市黨部 傳喚5人

台南地檢署調查王定宇、林俊憲「死人連署」罷免案，昨搜索台南市國民黨市黨部。（記者王捷攝）

2025/03/21 05:30

〔記者王捷、施曉光／綜合報導〕泛藍人士發起的民進黨立委王定宇與林俊憲的罷免提議書，經選委會查核「死人連署」分別是九十九人與一○七人，台南地檢署昨持搜索票到國民黨台南市黨部、副主委莊占魁住所等多處地點執行搜索，查扣黨員名冊、行動電話等證物，包含莊占魁共傳喚五人到案說明。

連署書來源可疑 王定宇提告

大罷免開始推動後，王定宇與林俊憲懷疑對其提出的罷免提議名單不實。王定宇上個月委任律師提告，表示未見設置連署站，區里也無相關宣傳，卻出現兩千多份連署書，連署書來源相當可疑，希望檢察官能釐清調查。王定宇質疑，這場罷免行動像是集團式、有計畫的大型政治詐騙案，背後提供錯假資料的政黨或團體才是真正的幕後黑手，應該追查其法律責任。

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南檢接到相關情資後，指派檢察官林怡君指揮台南市調查處，組成專案小組人員進行蒐證，昨天一早持台南地方法院核發的搜索票，到國民黨市黨部、副主委莊占魁的住家搜索，查扣黨員名冊與相關人的手機，未來的偵辦方向是逐一比對扣押的名冊與資料，分析涉案人員的供詞，確認是否有更大範圍的違法行為。

台南地檢署強調，未來將依調查結果決定是否進一步傳喚、約談相關涉案人員，並依偽造文書罪依法究責，確保選舉的公平與公正。

國民黨：司法追殺 無異戒嚴

國民黨中央則回應，台南的司法追殺，擺明要告訴人民，只許罷藍，不准罷綠，無異戒嚴，國民黨會與黨職同仁站在一起，對抗民進黨的司法迫害。

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