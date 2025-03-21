魯比歐強調川普政策：台灣現狀不應被武力改變

美國國務卿魯比歐受訪表示，美國的政策向來是不應以武力或任何方式強迫改變台灣的地位，這也是美國總統川普的政策。（美聯社）

2025/03/21 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國務卿魯比歐十九日受訪時表示，美國的政策向來是不應以武力或任何方式強迫改變台灣的地位，這是美國總統川普的政策，也將持續是他的政策，美國將透過讓奪取台灣的代價，高於中國國家主席習近平所認定的利益，來延遲及嚇阻中國武力犯台。

根據美國國務院發佈的新聞稿，保守派主持人修伊特（Hugh Hewitt）問到，台積電董事長暨總裁魏哲家與川普在白宮會面，「這是一件大事」，是否代表美國決心支持台灣？魯比歐回應：「我們的政策與過去一直保持一致。我們的立場是，台灣的現狀不應被武力改變，也不應受到脅迫或強制。這是美國的政策，這仍然是美國的政策。這是川普總統的政策，這也將繼續是他的政策。而當川普總統做出政策決定時，他是認真的。」

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魯比歐強調，習近平認為奪回台灣將成為他掌權時期的「代表性成就」，但美國的政策維持不變，認為不應該透過武力或脅迫來改變現狀。

魯比歐重申在任命聽證會上對中國的看法，表示廿一世紀的歷史將取決於美中關係，「我認為中國相信自己正在成為地表最強國家」，這是無可避免的，只是時間問題。中國若確實透過競爭、創新和努力超越美國也罷，但如果美國片面允許中國在不遵守相同規則下崛起，「那就是我們的問題了」，「我認為過去廿年來就是這樣」。

盧比歐也說，過去有人認為應該允許中國在貿易、商業和智慧財產權等規則上作弊，當中國變得富有，「就會變得和我們一樣」，「但事實並非如此。他們確實變得富有，但沒有變得像我們一樣」。美國確實需要與中國接觸，「但我們也不能讓自己生活在一個完全仰賴中國來獲取所需物資的世界」。

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