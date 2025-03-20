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    慈濟捐建楠西震災大愛屋 與台南市府簽訂合作意向書

    慈濟捐建0121楠西震災大愛屋，與台南市府簽訂合作意向書，兼具災民中繼安置及社會慈善，協助災民早日回歸正常生活。（台南市政府提供）

    慈濟捐建0121楠西震災大愛屋，與台南市府簽訂合作意向書，兼具災民中繼安置及社會慈善，協助災民早日回歸正常生活。（台南市政府提供）

    2025/03/20 20:20

    〔記者王涵平／台南報導〕慈濟捐建0121楠西震災大愛屋，今天與台南市政府簽訂合作意向書，兼具災民中繼安置及社會慈善，協助災民早日回歸正常生活。

    台南市府與慈濟慈善事業基金會今天簽定「安居計畫」合作意向書，市長黃偉哲與基金會執行長顏博文代表簽署，雙方攜手為災區復原與重建。

    黃偉哲說，0121楠西發生強震，災區老舊建築居多，老宅倒塌狀況頻傳，災民生活重建面臨挑戰。市府團隊第一時間啟動災後救援計畫，提供慰問金、物資、租金補貼及收容安置等相關協助，積極協助回歸正常日活。考量部分災民房屋修繕家園重建期間暫無居所，市府同時爭取由慈濟基金會捐建大愛屋，作為災民中繼安置。

    黃偉哲說，正式確立慈濟要興建永久中繼宅幫助災民的方向程序已經啟動，未來當災民搬離後將改為社會住宅。非常感謝慈濟以超高效率、愛心及慈悲心，幫忙任何地方有受災受難的人。

    顏博文說，為促成援建協助，慈濟偕同市府多次討論可行性、用地選址等，共同戮力成就結果，未來慈濟基金會所有夥伴將與市府同仁攜手努力，讓台南更好。

    都發局長林榮川說明，慈濟大愛屋目前選址在楠西區楠西段水利署管有土地，目前積極加速都市計畫變更作業程序。未來建築為低樓層設計，並採分期開發辦理，初期規劃90戶，市府也全力配合相關作業，確保工程順利推動。

    慈濟捐建0121楠西震災大愛屋，與台南市府簽訂合作意向書。（台南市政府提供）

    慈濟捐建0121楠西震災大愛屋，與台南市府簽訂合作意向書。（台南市政府提供）

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