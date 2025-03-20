黃花風鈴木炸裂！台中廍子公園 金黃花海美翻

台中廍子公園黃花風鈴木炸裂了。（圖：市府提供）

2025/03/20 20:22

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今天是節氣「春分」，台中市北屯區「廍子公園」黃花風鈴木值盛放花期，公園內的黃花風鈴木炸裂盛放金色花海，形成壯觀美景；建設局長陳大田表示，廍子公園內黃花風鈴木種植面積廣闊，整座公園宛如披上金色外衣，成打卡熱區，天氣回暖，因花期不長，這幾日是追金黃花海最佳時刻，歡迎遊客把握週末假期，感受樹木的美。

建設局表示，台中市除廍子公園，各大公園風鈴木也正值盛開期，如西屯區國家歌劇院周邊綠帶、北屯區新都園道、南屯區豐富公園、環中路四段，東區泉源公園、北區台中公園等地均可欣賞黃花風鈴木的燦爛美。

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建設局指出，為讓民眾更方便規劃賞花行程，建設局特別推出「賞花攻略地圖」，標示台中各大風鈴木推薦賞花景點，幫助民眾掌握花況。

此外，無法親自前往的市民，也可透過建設局官網及社群平台，欣賞廍子公園黃花風鈴木的盛開美景，一同感受春日賞花的愉悅氛圍。即時賞花資訊可至建設局官網「賞樹情報」專區。

台中廍子公園黃花風鈴木炸裂美翻。（圖：市府提供）

建設局提供黃花風鈴木追花攻略地圖。（圖：市府提供）

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