係金ㄟ！鹿港轉運站商圈崛起 知名服飾店將打造近千坪旗艦店

鹿港轉運站基地已鏟平地面樹木，即將進入整地階段，宣告工程即將啟動。（記者劉曉欣攝）

2025/03/20 18:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕眾人期盼多時的彰化縣鹿港轉運站工程，近來終於看到挖土機進駐建國路，鏟平基地上的樹木在進行整地。而知名服裝品牌也確定進駐建國路，已租下近千坪土地計畫打造旗艦店，預計今年春天將整地動工，宣告轉運站商圈正式崛起。

鹿港鎮轉運站基地就位於建國路上，確定今年將先蓋客運轉運站，預計明年底完成啟用；而知名連鎖品牌服飾旗艦店要進駐的地點，則是同一條建國路的另一側，位於鹿港鎮農會旁的千坪空地，目前則是已搭起圍籬，作為整地施工的準備。

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鹿港鎮農會旁搭起圍籬的空地主人，正是知名百年糕餅老店鹿港玉珍齋老闆黃一彬，黃一彬也證實，這塊近千坪土地已租給服飾品牌NET，店面將由品牌進行規劃設計，目前鹿港鎮民權路也有門市，但該品牌看好鹿港，要打造全新商場，提供更好的服務。

黃一彬透露，原本買下建國路近千坪土地，有意打造工廠，但後來發現法規等限制，決定不在這裡蓋工廠，先前曾一度租給早餐店與三輪車停車場，如今則是租給服飾品牌來營業，也希望能夠為鹿港帶來更多商機。

由於鹿港鎮是3鐵孤兒，也就是沒有台鐵、沒有高鐵，也沒有捷運，多年來觀光小鎮的大眾運輸系統就只有公車，隨著客運轉運車站今年動工，基地旁也將打造5星級飯店，也讓許多連鎖品牌全都看好轉運站商圈，目前已有星巴克、爭鮮迴轉壽司、鍋物築間、燦坤3C賣場，隨著NET服飾旗艦店的插旗，加上附近已有鹿港亞太渡假村與澄悅酒店，都讓商圈更加完整。

不過，鹿港中正路原本就是連鎖餐飲的一級戰區，從西式的麥當勞、必勝客、拿坡里、星巴客到鍋物的築間、六扇門，再加上輕井澤集團首次返鄉，選擇開設單價較高的「茶六」，讓中正路成為美食一條街，而轉運站工程的啟動，則代表轉運站將成為鹿港最閃亮的新商圈中心！

鹿港轉運站工程即將啟動，知名服飾連鎖店將在同一條建國路打造旗艦店，目前基地已用圍籬圍起來。（記者劉曉欣攝）

鹿港轉運站今年將會先蓋客運轉運站（左），預定明年底完工啟用，旁邊則是規劃要蓋五星級飯店。（彰化縣政府提供）

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