客家擂茶、日本茶道在台東關山相遇 背後有動人台日友好情誼

充滿儀式感的茶道，綿密且充滿香氣的茶湯讓來賓意猶未盡。（記者劉人瑋攝）

2025/03/20 19:07

〔記者劉人瑋／台東報導〕擂茶與日本茶道碰撞出奇妙的火花！「客家擂茶遇見日本茶道文化交流」活動今天（20日）在台東關山舉行，日本茶道社大學生招待縱谷來賓飲用茶湯，身著和服的大學生也一起擂茶，先是充滿一期一會與美感的茶道，之後則是有如祭典般熱鬧的場面。

日本京都府同志社大學10名學生近半有專業茶道資格，以「亭主」負責刷茶、招待茶點與茶湯，「半東」如司儀介紹茶道程序。

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雖說要「像吸拉麵一樣」發出聲響將最後一口茶湯吞下，但台東縣長饒慶鈴還是保持氣質形象，關山鎮長彭成豐則從表情可推測出盡力。

茶道著重儀式，來賓依指示操作，現場少人言語、專心動作，直到入屋擂茶立即風格丕變，在場來賓起哄「要用力擂茶加上扭臀才有力」，在一眾年長來賓拍手笑鬧下，搗勻所有材料。日本學生說，「很像祭典」，女學生吃力擂茶，還需友人扶桌以免翻桌。

現場客家鄉親說，傳說客家茶泡飯是逃難時產物，將擂茶與飯、菜混入一併食用。日本來賓鈴木那美說，茶湯與日本茶泡飯不一樣，擂茶在加入芝麻與花生更具香氣，而眾人合力擂茶的樣子實在趣味十足。此外，倒是滷肉還頗得日本女大生青睞，開飯未久已鍋底朝天。

這次與台東縣藝術人文三創協會、台東縣六堆同鄉會、台東縣關山鎮青溪協會共同主辦的關山鎮宏昌客家菜館負責人鍾敏淵已是第三次舉行這項活動，他說，深受茶道吸引才持續舉辦。

鍾敏淵說，數年前見到茶道活動，深感茶道充滿美感，也希望將茶道帶到自己家鄉關山，當年認識日本美濃青商工株式會社社長若山貴義等人，也藉其協助到台灣推廣。

若山貴義本在日本從事建材與木材工作，感念台灣在311福島核災中對於日本的人道救援，加之工作上在台灣機緣、自認受台灣照顧，2010年起開始自籌經費推動台日茶道文化交流活動，目前定期在台南與台東舉行活動，他謙稱，自己「只是為了吃遍台灣美食而來」。活動成員則說，無若山奔走、籌資，活動根本難以再續。

充滿儀式感的茶道，綿密且充滿香氣的茶湯讓來賓意猶未盡。（記者劉人瑋攝）

充滿儀式感的茶道，綿密且充滿香氣的茶湯讓來賓意猶未盡。（記者劉人瑋攝）

擂茶的模樣，台日截然不同。（記者劉人瑋攝）

擂茶的模樣，台日截然不同。（記者劉人瑋攝）

縣長饒慶鈴啜飲茶湯。（記者劉人瑋攝）

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