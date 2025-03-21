員工旅遊泰國「自由行」！他嘆像被放生 網友嗨：這才值得去

網友發文分享，公司安排泰國四天員工旅遊，第一天抵達共進午餐後就自由活動。出國示意圖。（資料照）

2025/03/21 00:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕員工旅遊應該團體行動還是自由安排？網友發文分享，公司安排泰國四天員工旅遊，第一天抵達共進午餐後就自由活動，僅第四天中午集合吃飯返台。他疑惑問網友「這感覺像原地放生，會想參加嗎」？多數網友大讚「超棒啊，不用跟同事綁在一起」；有人回「給你去找樂子的」。

網友近日在PTT以「有沒有人員工旅遊是長這樣的」為題發文說，公司安排的泰國四天員工旅遊行程很特別，第一天集合前往機場，抵達後全員共進午餐完即解散自由活動。二、三天全程自由安排；第四天中午才集合吃飯，隨後搭機返台。原PO感嘆「這行程看似很自由，但也有一種被原地放生的感覺」。他好奇問「像這樣的員工旅遊會想去嗎？還是就放棄」？

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，多數網友支持，「泰國自由行很好玩啊，交通方便叫車也便宜，全身泰式按摩一小時300左右，每天去按到爽。」、「自由行很好呀，等於公司幫你出機票跟住宿」、「很好啊，不用跟不熟或不喜歡的同事綁在一起」、「這種的才值得去吧」。

有人提別的看法，「如果你是老闆的話，最好還是問看看同事的意見，搞不好大家想要有領隊帶去景點」、「不要去泰緬邊境」、「地點改日本，說不定更多人攜家帶眷」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法