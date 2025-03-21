上班跳早操還要打掃！她曝公司超奇葩規定 網笑翻跟進爆料

網友發文分享公司的奇葩規定，每天早上全部員工都要跳健康操。午休後每個人還得花30分鐘打掃，示意圖。（情境照）

2025/03/21 00:24

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每間公司都有自己的規定。網友發文說，她剛入職就被帶去量身體尺寸訂製運動服，因為每天早上全部員工都要跳健康操；午休後每個人還得花30分鐘打掃。她不禁好奇問網友，「待過的公司有沒有奇葩的規定」？

網友在Dcard發文說，最近入職新公司，報到第一天就被帶去量身體尺寸，原以為是要訂製制服，沒想到是為每天早上的「團體運動服」。她透露，全公司早上都會換上統一服裝一起跳健康，。每天午休後還有30分鐘的打掃時段。她笑稱，這情景彷彿回到學生時代。看到主管們賣力跳舞，與平日嚴肅形象形成強烈反差，讓她覺得很有趣。

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原PO透露，入職近一個月後，她已從一開始的錯愕轉為習慣，甚至開始享受早起運動。她特別提到，與同事一起跳健康操讓她迅速融入環境，辦公室的氛圍也十分融洽。文末，她好奇問網友「大家待過的公司，有沒有一些奇葩有趣的規定」？

文章曝光後，網友紛紛留言，「有薪健康操，我可以」、「不佔用休息時間的話我覺得超好耶」、「好好欸！代表滿在乎健康的吧，而且這樣感覺大家互動會比較好」、「原PO公司也太有趣了吧，真的有這種公司喔」、「做操有益身心健康ok的，打掃一段時間後習慣就好」。

也有不少人分享其他公司的奇葩規定，「上廁所要拿號碼牌的，有聽過嗎？就是我們公司」、「我朋友說過他們公司要求要穿白色球鞋和白色襪子，因為老闆喜歡白色」、「我是餐飲業，我們老闆規定上班前要跟老闆說早安，下班要說晚安，沒說太多次還會被老闆在群組標註提醒」、「朋友的前公司是不能在辦公室吃東西，公司又沒有餐廳，有時只能坐在樓梯間吃」。

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