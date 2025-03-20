迎接畢業季！高科大、勞工局等多場就博會開出上萬職缺搶人

高科大就業博覽會昨在建工校區登場，第2場將於26日在第一校區舉辦。（高科大提供）

2025/03/20 12:14

〔記者許麗娟／高雄報導〕畢業季將至，國立高雄科技大學陸續在建工校區和第一校區舉辦就業博覽會，昨日首場在建工校區，26日上午10點則在第一校區登場，共有150攤位提供廠商抽籤進駐，釋出1萬個職缺；22日下午1點半，高市勞工局也將在高雄展覽館舉辦科技業聯合徵才活動；僑務委員會則於21日在新光三越高雄左營店10辦僑生就業博覽會。

高科大就業博覽會邀請聯華電子、台積電、鴻海精密、大立光電、日月光、仁寶電腦、光寶科技、光陽工業、春源鋼鐵、台灣世曦、運達航運、宜得利家居、中華電信、高雄銀行、三商美邦、國泰世華等知名企業進駐。

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高雄市經發局亦帶領亞灣專區如友達光電、晉泰科技等知名廠商加入攬才，國家級研發中心如國家中山科學研究院、國家太空中心等也到現場設攤，主要尋求理工、文組、商科背景人才。徵才企業展現高度熱情，除祭出各式優渥獎勵和優質條件，還有早鳥開幕活動、現場摸彩及打卡活動，鼓勵學生踴躍參加。

高雄市勞工局則結合第4屆高雄智慧城市展數位與綠能雙軸轉型的主題，將於3月22日下午1點半至4點半在高雄展覽館舉辦「樂業高雄、幸福融融」聯合徵才活動，共計邀請31家企業，提供逾800個工作機會。

勞工局表示，此次現場徵才廠商邀請31家知名企業，提供軟、硬體工程師、專案管理師、資訊人員等逾800個職缺，其中高雄前鎮科技園區綠能產業，新盛力科技徵求軟、硬體研發工程師及熱流工程師，依學經歷月薪最高可達6萬5000元，而鴻海精密所開出的資訊系統、人工智慧及數位健康工程師與專案管理師等職務，待遇4萬5000元起，其他包括台灣三元能源、廣運機械、華泰電子、華新能源電纜、長華科技、廣達科技及三芳化學等事業單位，亦提供軟體、CIM智慧、品管、資訊、醫材及材料研發等工程師職類，依學經歷月薪4萬元以上再享公司福利。

2025僑生就業博覽會-高雄場將於21日上午10點半至下午5點，在新光三越高雄左營店10樓國際活動展演中心舉辦，由於僑生具備多元語言及文化優勢，是企業邁向國際化的最佳助力，現場力邀80家知名企業，提供眾多職缺，協助有興趣留台工作的僑外生和企業找到國際人才。

高科大就業博覽會台積電攤位前不少學生排隊等候了解工作性質。（高科大提供）

高市勞工局22日將在高雄展覽館舉辦科技產業聯合徵才活動。（高市勞工局提供）

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