國小贈「超台」感謝狀！熱愛台語法籍網紅吉雷米好驚喜

熱愛台語法籍網紅吉雷米到彰化縣伸仁國小演講，校方送上超台味的感謝狀。（伸仁國小提供）

2025/03/20 12:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉伸仁國小邀請法籍網紅吉雷米來演講，近年領到身分證的吉雷米，不只致力於推廣台語，還可以用全台語主持節目，因此，學校特製台語漢文與台語羅馬拼音並列的感謝狀，讓吉雷米都驚喜若狂。

伸仁國小校長熊黛綾表示，這場演講由前進人文願景工作室主辦，邀請公視台語台《無事坐巴士》主持人吉雷米來演講，跟全校學生分享用雙腳走遍台灣的有趣故事，小朋友看到看吉雷米明明是歐美人士長相，卻說得一口流利到不行的台語，眼睛都發亮了。

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熊黛綾指出，吉雷米很貼心，用台語夾雜華語並用來跟小朋友演講，小朋友都聽得入迷，學校也送上特製的感謝狀，用著台語漢文與台語羅馬拼音並列的方式，送上最有台味的感謝狀，謝謝吉雷米來到台灣，愛上台灣，還會說台語，還取得身分證，成為這塊土地的公民。

當吉雷米收到超台的感謝狀，整個人也大為驚喜，沒想到，來到一所全校只有6班的小校演講，竟然收到如此超狂台味的感謝狀，充分感受到校方所寫的「來表達阮的感謝佮敬意」。

熱愛台語法籍網紅吉雷米到彰化縣伸仁國小演講，用台語夾雜華語跟小朋友分享他的旅行故事。（伸仁國小提供）

熱愛台語法籍網紅吉雷米收到超台感謝狀，全文用台語漢文與台語羅馬拼音來書寫。（伸仁國小提供）

彰化縣伸港鄉伸仁國小改造司令台，融入海洋元素，變身為水藍鯨魚小舞台。（伸仁國小提供）

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