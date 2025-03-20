南港LALAPORT購物中心開幕 蔣萬安：黑鄉變潮城

蔣萬安表示，LALAPORT的開幕有3項重大意義，並象徵南港從過去工業區的「黑鄉」轉型成包含金融、商業的「潮城」，發展無可限量。（記者方賓照攝）

2025/03/20 12:11

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（20）天早上出席日本三井集團在南港投資的LALAPORT購物中心開幕暨剪綵儀式，致詞時表示，LALAPORT的開幕有3項重大意義，並象徵南港從過去工業區的「黑鄉」轉型成包含金融、商業的「潮城」，發展無可限量，不僅是最新的購物地標，也希望台日交流越來越穩固。

蔣萬安表示，LALAPORT的開幕式重要的歷史時刻，第一、代表台北市政府招商引資，吸引國際投資帶動城市發展的重要里程碑；第二、是三井集團願意選擇台北、投資南港成功的案例；第三、是三井集團在台北市第一座商業重大設施，也是台北市最新的購物地標。

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他表示，為了確保LALAPORT這重要的商業建設順利推進，北市府可以說是全面動起來，從都市設計審議到消防審查、土地使用分區調整、連通道規劃，到最後商業登記的審核，都全力的從行政上面予以協助，確保開幕後是給市民一個安全、安心的消費環境，以及讓市民有國際級的服務體驗。

蔣萬安強調，南港地區已經從過去的工業區轉型發展成包括商業、金融科技的重鎮，他於1月3日帶著團隊實際一路沿著忠孝東路考察，南港已從過去的「黑鄉」成為「潮城」，非常潮的城市，可以說是蛋黃區，發展無可限量；並提到他也會帶三寶搭捷運來逛這個最新的購物地標，當地有非常方便的捷運文湖線、板南線，呼籲大家搭捷運來。

蔣萬安出席Mitsui Shopping Park LaLaport南港開幕暨剪綵儀式。（記者方賓照攝）

蔣萬安表示，LALAPORT的開幕有3項重大意義，並象徵南港從過去工業區的「黑鄉」轉型成包含金融、商業的「潮城」，發展無可限量。（記者方賓照攝）

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