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    屏縣府補助廚餘機6天300萬就額滿 周春米：會再增加經費

    屏東縣推出廚餘機補助政策，結果反應超乎預期熱烈。（資料照，記者羅欣貞攝）

    屏東縣推出廚餘機補助政策，結果反應超乎預期熱烈。（資料照，記者羅欣貞攝）

    2025/03/20 12:10

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府本月（3月）10日起補助家戶購買廚餘機，結果300萬元的額度大約6天就額滿，屏東縣長周春米今天（20日）表示，縣民對這項政策的支持超乎想像熱烈，會增加一些經費，詳情由明天（21日）環保局公布。

    屏東縣政府為加強廚餘回收率，規劃「屏東縣114年家用廚餘機補助」方案，由環保局編列300萬元經費補助民眾購買家用廚餘機，只要設籍屏東縣的民眾都符合補助對象，以家戶為單位，每戶以補助1台為限，每台可補助40%並以新台幣6000元為補助上限，預計可提供約600家戶申請，預計一年約可減少處理500公噸垃圾量。

    廚餘機補助方案從本月（3月）10日起開始受理申請，結果反應相當熱烈，屏東縣長周春米今天（20日）表示，感謝鄉親支持縣府環保政策，購買廚餘機自己處理家裡產生的食物廚餘，反應超乎想像熱烈，已責成環保局就最近大家申請的狀況做一些調查、盤點相關條件，明天（21日）會由環保局會跟鄉親說明。

    周春米也表示，原額度300萬元，6天就額滿，考量大家配合這個政策，會再增加一些經費、增加一些時程，讓一起來做環保的鄉親可以得到相關補助，詳細條件與時程明天由環保局清楚說明；也希望大家繼續支持環保政策，縱使沒有買廚餘機，廚餘還是要回收。

    環保局也指出，不到2週原規劃補助額度即額滿，為持續推廣廚餘回收再利用且提升資源回收率，明天（21日）將向民眾說明補助成效、肥料資材應用及後續補助規劃。

    張姓屏東市主婦表示，在政策公布後就看準心儀的廚餘機，先下訂，10日上路馬上提出申請，「還好動作夠快！」。

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