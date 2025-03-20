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    高鐵清明連假再加開4班列車 3/22凌晨開始搶票

    高鐵公司再加開清明節連假班次。（記者吳亮儀攝）

    高鐵公司再加開清明節連假班次。（記者吳亮儀攝）

    2025/03/20 10:54

    〔記者吳亮儀／台北報導〕四月初是清明節連續假期，台灣高鐵公司今天（20日）宣布，自4月1日（週二）到4月7日（週一）為期7天的清明假期疏運，高鐵公司決定再加開4班次列車，包括南下2班、北上2班，再加開車次將在3月22日（週六）凌晨零時起開放購票。

    疏運期間，台灣高鐵特別針對台中以北、旅運需求較高時段，擴大自由座運能，4月2日（週三）15時到20時以及4月3日（週四）7時到9時，每小時整點25分，都有一班南下列車（除4月2日的17時發車時間為45分外），自南港站前往台中站。

    此外，4月6日（週日）收假日，自12時到21時，每小時整點04分都有一班北上列車，自台中站前往南港站。這些車次特別配置8節自由座車廂（1到3車及8到12車）並停靠沿途各站，以加強服務自由座旅客。

     台灣高鐵公司建議旅客，疏運期間前往車站前，預先查詢「車站人潮資訊」燈號，即日起除高鐵企業網站外，燈號資訊亦同步顯示於「T-EX行動購票」App，自由座旅客透過手機就能更加輕鬆、及時地掌握車站排隊狀況；對號座旅客也可依據人潮狀況、提早到站準備搭車；旅客到站後，則建議透過站內旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置資訊，並配合站務員引導，依序乘車。

     台灣高鐵2025清明假期疏運再加開4班次後，共加開201班次列車（南下94班、北上107班），總計7天提供1291班次列車的旅運服務。包含14班延後收班車次，都在晚間12點後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達，且配置2節自由座車廂（11到12節），建議需要對號座車票的旅客，可多加利用延後收班車次，或先查詢高鐵企業網站公告的「疏運期銷售資訊」。

    旅客若有提前掃墓需求，也歡迎利用台灣高鐵至3月30日（週日）以前實施的週末短期增班各車次。

    高鐵公司表示，歡迎旅客多加利用台灣高鐵「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作之便利商店，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機等多樣化的通路，預購疏運期間所需車票，並及早訂位、提前完成取票，以節省寶貴時間。

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