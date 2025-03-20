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    冬天還沒掰掰！明至下週三顯著回暖 下週四再轉濕涼

    強烈冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，預估下週三前，溫度將逐日顯著回升，高溫都有機會達25度以上。（資料照）

    強烈冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，預估下週三前，溫度將逐日顯著回升，高溫都有機會達25度以上。（資料照）

    2025/03/20 11:10

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今（20日）強烈冷氣團逐漸減弱，白天氣溫回升，預估下週三（26日）前，溫度將逐日顯著回升，高溫都有機會達25度以上，不過下週四（27日）鋒面通過加上東北季風增強，天氣將再度轉變。

    天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，今強烈冷氣團逐漸減弱且環境水氣持續偏少影響，各地普遍為晴時多雲天氣，迎風東部多雲或局部晴，僅花東地區偶有零星短暫陣雨。各地白天氣溫可較昨日回升，預測北部及東部高溫約18-22度，中南部高溫約23-25度，但由於各地雲量偏少，夜晚至清晨將有輻射冷卻作用加強低溫現象，預測中北部至東部低溫約10-14度，南部低溫約11-15度，早出晚歸民眾請留意日夜溫差大的現象。

    明起至下週三受偏東至偏南風影響，且整體環境水氣都不是太多，預測各地普遍為晴時多雲，較穩定的天氣。氣溫方面也將逐日回升顯著，白天感受偏暖，高溫都有機會達25度以上，低溫約落在15-19度左右，早晚仍是會有些涼意，但仍須留意早晚溫差較大，適時增減衣物。

    林孝儒指出，目前來看，須至下週四才有機會隨鋒面通過與東北季風增強，使天氣再度轉變，請持續關注最新氣象資訊，以便提早因應。

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