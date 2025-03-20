南港LaLaport今開幕 搭捷運公車送100元折價券、消費滿額免費宅配

LaLaport 南港20日開幕，業者及台北市政府鼓勵民眾盡量搭乘大眾運輸前往。（記者林承鴻攝）

2025/03/20 11:18

〔記者林承鴻／台北報導〕南港LaLaport今（20）日開幕，中午12點30分開始營業，預估假日每天會有近7萬人潮湧入。購物中心地處捷運南港展覽館、南港軟體園區旁，可搭乘板南線或文湖線抵達，距離三鐵共構的南港車站也只有1站距離，業者提供搭乘大眾運輸工具前往消費的會員折價券及優惠券；另外，單筆消費滿6000元以上，即可享免費宅配服務1次。

自即日起至4月23日止，三井 Mitsui Shopping Park APP會員使用悠遊卡搭乘大眾運輸（捷運、公車、台鐵、高鐵）至LaLaport 南港，憑當日不限金額發票即可兌換100元商品折價券及超值優惠券，限量2萬份。

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而當日單店單筆消費滿6000元，即可憑發票至5樓贈品處使用免費宅配服務1次，減少購物完帶大包小包搭車的不便。

台北市交通局表示，開幕期間周邊不太可能不塞車，經貿一路、經貿二路、經貿二路105巷和157巷路口將會是交通瓶頸，環東大道也可能受影響車多，呼籲通過性車流避開。

針對自外縣市開車前往的民眾，業者建議走環東大道，從經貿一路入口進入；自汐止方向，則建議走環東大道，從經貿一路或經貿二路105巷入口進入。商場停車場規劃2378個小型車格、1953個機車格，並提供停車前30分鐘免費優惠，民眾如需上下客可開進停車場，避免影響車流。

由於上月台中新光三越發生氣爆事故，各界格外關心商場瓦斯用氣安全，台北市產業發展局表示，負責LaLaport 南港的瓦斯公司已於3月6日配合業主完成天然氣表外管的驗收，針對今天開幕的20個櫃位管線也已於昨天（19日）完成裝置及檢查。

LaLaport 南港店鋪專櫃將分階段開始營運，初期商場僅會有約65%專櫃開業，威秀影城規劃4月底開幕，餐廳規劃4月中至5月中陸續營運，所有櫃位至年末才會全部開業。LaLaport 南港營業時間為週五、週六上午11點到晚上10點，週日至週四上午11點到晚上9點半。

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