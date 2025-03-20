高雄智慧農業4年帶動6.24億產值 今年拚突破7億

旗山農民陳德冠導入電動自走式噴藥車，只需要手持遙控器，田邊操作15分鐘，即可完成噴藥。（記者陳文嬋攝）

2025/03/20 00:09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市推動智慧農業4年設立109家智慧農場超過968公頃，帶動經濟產值6.24億元，今年加速推動農產業智慧化，擴大規模達140場、總面積1100公頃，力拚經濟產值突破7億元。

高雄推動智慧城市，農業局加速智慧農業發展，邀集產官學公私協力，組成智慧農業服務平台，推動智慧農業補助計畫，媒合農民與智能廠商合作，導入智慧感控系統、智慧環控系統、智慧生產機具及智慧服務，媒合率超過7成，促進農場智慧升級。

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農業局說，超過8成農友對於環境智慧感測及控制有興趣，2成農友對智慧生產機具有需求，首選荔枝驅蟲燈、自動割草車、智慧化選別機等，省工、省時更省力。

旗山農民陳德冠導入電動自走式噴藥車，他說，過去農場使用傳統背負式噴藥機，需要揹著10公斤機具與20公斤藥桶，耗費半小時才能噴完1分地小番茄田，運用人力噴藥不僅耗時、耗力，還有接觸農藥風險，對人體較易產生危害，自從導入電動自走式噴藥車，只需要手持遙控器，田邊操作15分鐘，即可完成噴藥。

農民李室蒝將農場導入智慧灌溉系統，他指出，小黃瓜需要每日澆水，過去只能依靠人力憑藉經驗判斷，尤其在水量控制上是一大考驗，導入智慧灌溉系統後，大數據記錄環境、種植參數，進行遠端精準給水、肥，降低管理及生產成本，以供擴建時快速上手，提升品質及產量。

農業局長姚志旺說，高雄推動智慧農業，開發「農來訊APP」，免費提供農民使用，還有智慧防災、智慧產銷服務，輔以補助計畫及服務平台，全方位加速發展。

旗山農民陳德冠導入電動自走式噴藥車，只需要手持遙控器，田邊操作15分鐘，即可完成噴藥。（記者陳文嬋攝）

農業局媒合農民與智能廠商合作，促進農場智慧升級。（記者陳文嬋攝）

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