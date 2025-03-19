農地設光電就沒農保？農業部闢謠：有實際耕作仍可投保

農業部指出，農地設光電設施後，只要實際耕作面積滿足一分地，還是可以持續投保農保，至於滿65歲的老農，則是不需受到農保一分地的限制，將土地全數出租後還是有農保資格。（資料照）

2025/03/19 20:53

〔記者楊媛婷／台北報導〕為確保農保為實際農業生產者投保，農業部規定65歲以下自耕農須至少耕作1分地才可保農保，滿65歲農民投保滿15年，不須保留1分地，仍可保有農保資格。不過，謠言流傳，農地若設地面光電設施，就不可投農保，農業部輔導司今天（19日）闢謠說，扣除光電設施後實際耕作農地只要達1分地，仍可參加農保。

國民黨立委馬文君日前以農業部徹查農地出租種電、假農民投保農保不利為由凍刪農業部預算，農業部清查農保，但滿65歲以上老農農保資格不受影響；國民黨立委張嘉郡又指清查假農戶扼殺老農，在立院質詢時指接獲農民陳情，有農業部官員回覆農民詢問時稱「他都可以領老農年金了，沒有領喪葬補助也沒關係，反正死了也領不到。」農業部則指出，經查相關的承辦人員，並無任何人員有相關類似的發言，呼籲張嘉郡應明確提供是哪個農會詢問農業部的哪個人員，表示若真有此事，農業部就會依法究責，但若沒有這件事，也要求張嘉郡應該還給農業部人員清白。

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今天又有謠言指稱農地若設地面光電設施，就不可投保農保，農業部輔導司副司長陳怡任說，農地若設置太陽能光電設施，只要該農地扣除光電設施面積後，實際從事農業生產的面積仍符合農保加保規定（至少1分地），仍還可以持續參加農保，絕對沒有農地設光電設施，就不可參加農保的情況。

陳怡任指出，若是滿65歲的農民，只要過去投保農保滿15年，就不受必須持有至少一分農保地的規定。

農業部進一步說明，農業部會落實照顧實際從農者權益，對於設置光電設施者，會由農會現地勘查認定，有實際農業生產且符合加保規定者，可繼續參加農保。

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