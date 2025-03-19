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    台菲美「TPU海纜」準備登陸 中華電信：不便回應

    連結機房與通往海底電纜沙灘處開挖埋設PFE高壓接地設備工程與管線。（民眾提供）

    連結機房與通往海底電纜沙灘處開挖埋設PFE高壓接地設備工程與管線。（民眾提供）

    2025/03/19 19:08

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    連結台菲美「TPU海纜」準備登陸 連接台東大武機房施工畫面曝

    〔記者林志怡／台北報導〕跨越台灣、美國、菲律賓3國海底電纜「TPU海纜系統」位在台東大武的機房去年6月間低調完工，並預計於今年開通及營運，今日大武鄉沙灘出現人孔及管線工程，但對於詳細情況，中華電信表示，台東大武新建機房事涉本公司海纜業務建設，公司不便回應。

    中華電信日前指出，今年公司將著力於安全韌性，除網路安全、資訊安全外，也將強化國內、國際海纜及微波站，讓光纖因風災、地震等意外斷裂時，可以有備援方案應對，並提升4G、5G全國網路涵蓋品質，持續投資佈局低中高軌衛星，打造海地星空的綿密網路。

    此外，目前台灣計有7條國際海纜通過，連接新加坡、日本、美國等，今年上半年將陸續啟用2條新的國際海纜，屆時台灣將有9條國際海纜通過，此類國際海纜壽命通常25年起跳，平時會埋在海床下1.5公尺處，平時公司會通過通訊品質監測，了解海纜運作情況，並在發現訊號異常時，即時派員檢查。

    「TPU海纜系統」由Google主導建設並持有，台灣中華電信、菲律賓電信公司、美方AT&T公司各在其國家擁有並營運登陸站點，這也是首次採用多核心光纖的TPU，一路連通到美屬關島，最後到美國加州尤里卡（Eureka CLS），預計5月開通營運。

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