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    連結台菲美「TPU海纜」準備登陸 連接台東大武機房施工畫面曝

    連結機房與通往海底電纜沙灘處開挖埋設PFE高壓接地設備工程與管線。（民眾提供）

    連結機房與通往海底電纜沙灘處開挖埋設PFE高壓接地設備工程與管線。（民眾提供）

    2025/03/19 17:00

    〔記者劉人瑋／台東報導〕跨越台灣、美國、菲律賓3國海底電纜「TPU海纜系統（The Taiwan-Philippines-US cable system）」位在台東大武的機房去年6月間低調完工，大武鄉沙灘已出現人孔及管線工程，與預計今年開通、營運的說法愈加相符。

    電信公司說，海纜登記在商業用途，機房看來並無特別，就連自己員工都能進出，認為若扯上國家機密可能就不會這麼輕鬆。

    但曾參與當時在大武召開公聽會的組員說，並沒有外界想的簡單，當時參與工程還有計劃的核心成員都簽署保密條款，「相信也不是一般的保密條款，背後還是與軍事國防脫離不了干係」。

    這條銜接台、美、菲3地的海纜長1萬3747公里，由Google主導並持有，台灣中華電信、菲律賓電信公司、美方AT&T公司各在其國家擁有並營運登陸站點，這也是首次採用多核心光纖的TPU，一路連通到美屬關島，最後到美國加州尤里卡（Eureka CLS），預計5月開通營運。

    中國權宜船不斷在台海有海纜的地點詭異出沒，而波羅的海的光纖海纜、高壓電線遭破壞，也被查出與中國有關，甚至與俄國的「影子艦隊」脫不了關係。曾參與相關計畫者說，身為島嶼的台灣僅靠西部海纜根本不足，戰時海運不行，萬一連訊號也無法維持「這才叫孤島，只能儘量不要走到只靠低軌衛星這一步」。

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