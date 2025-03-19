宜蘭15人吃鍋後上吐下瀉 縣府勒令業者停業清消

宜蘭羅東某知名火鍋店發生疑似食品中毒事件，15名顧客分別在上週六、日用餐後，陸續出現上吐、下瀉症狀，衛生局前往稽查。（宜蘭縣衛生局提供）

2025/03/19 15:54

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東某知名火鍋店發生疑似食品中毒事件，15名顧客分別在上週六、日用餐後，陸續出現上吐、下瀉症狀，還有一家人拉到馬桶都不夠用，頻頻搶廁所，衛生局獲報後今天派員調查，發現共計2項缺失要求改善，並已採樣環境檢體，同時勒令業者停業清消。

宜蘭縣政府衛生局今天上午起，陸續接獲醫院及民眾通報疑似食品中毒案件，經查用餐時間主要集中於3月15日至16日，截至19日中午累計通報15人，經追蹤有3人就醫，均已返家休息，最新發病上吐、下瀉民眾為昨晚。

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衛生局今早派員至火鍋店調查，因通報人數達15人，依法要求業者暫停作業，並針對硬體設施、環境衛生、製程管理及人員衛生等稽查後，發現冰鏟區域不潔、湯底醬料食材未完整覆蓋等2項衛生缺失，均已開立限期改善通知書。

現場調查已無剩餘或同批製作食品可供抽驗，因此採樣環境檢體2件，待檢驗結果出爐後綜合研判，如屬食品中毒案件，將依違反食品安全衛生管理法開罰。

由於近期為諾羅病毒傳染高峰，發病症狀同樣為上吐、下瀉，呼籲民眾諾羅傳染性高，只需極少病毒量便可傳播，受污染食物、飲水及物品表面均可傳播，務必做好個人衛生防護，勤用肥皂洗手，酒精殺不死諾羅，須用稀釋漂白水擦拭消毒。

食品業者如發現員工有腸胃不適等症狀，應避免接觸調理食品並儘速就醫診治，並待相關症狀緩解至少48小時以上再恢復工作，以維護食品衛生。

衛生局人員前往火鍋店稽查，採樣環境檢體。（宜蘭縣衛生局提供）

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