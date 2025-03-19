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    淡海輕軌VIP探索日 「我的新北市」粉絲開箱淡海機廠

    新北市政府官方臉書粉絲專頁「我的新北市」將於4月8日舉辦「淡海輕軌VIP探索日」活動。（圖由新聞局提供）

    新北市政府官方臉書粉絲專頁「我的新北市」將於4月8日舉辦「淡海輕軌VIP探索日」活動。（圖由新聞局提供）

    2025/03/19 13:43

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府官方臉書粉絲專頁「我的新北市」和「旅學堂」合作，將於4月8日舉辦「淡海輕軌VIP探索日」活動，只要完成指定條件，就有機會走進「秘密基地」淡海機廠，親眼見證列車維修保養過程，並搶先遠眺未來新北地標淡江大橋。

    新聞局指出，活動將帶領「我的新北市」粉絲，深入北台灣第一座輕軌五級維修廠，在專業技術人員導覽下，近距離了解列車日常維護、調度作業，並參觀平時不對外開放的維修區域，直擊幕後秘辛，體驗加砂與洗車作業，參與維修任務。此外，邀請淡水文化資源推廣工作室的老師吳峻毅，帶粉絲遠眺預計在今年底完工的淡江大橋，分享其歷史背景與未來影響。

    民眾在活動貼文按讚，並追蹤「我的新北市」粉絲頁，留言「#我想成為淡海輕軌VIP」，並標註一位朋友，將進行抽籤，得獎名單3月28日公布，總共選出8組VIP，每人可帶1位朋友。

    新聞局表示，近年淡水區人口快速成長，淡海輕軌已成為居民通勤的日常夥伴，除了輕軌系統優化，淡江大橋預計2026年初通車，將縮短淡水與八里間15公里路程，節省約25分鐘通勤時間，有效分流台2線與關渡大橋車流，並串聯台北港、桃園航空城與北海岸旅遊軸線，帶動觀光與經濟發展；除了提升交通便利性，由知名建築師扎哈．哈迪德設計的美麗橋型，可望成為新北市重要地標。

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