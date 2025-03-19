玉山排雲山莊又下雪啦！ 冰晶、雪花變身冰雪國度

受強烈大陸冷氣團影響，玉山排雲山莊上午由雨轉為下雪，山莊周邊可見雪花紛飛，宛如置身冰雪國度。（圖由玉管處提供）

2025/03/19 11:42

〔記者劉濱銓／南投報導〕受強烈大陸冷氣團影響，玉山排雲山莊今上午9點半從雨轉為降雪，持續到10點多仍在下，山莊周邊可見雪花紛飛，山林植被也都結出冰晶霧淞，宛如置身冰雪國度，銀白景象相當浪漫。

玉山國家公園管理處表示，今天清晨排雲山莊都只有下雨，不過上午氣溫降低，約9點半開始從雨轉為下雪，從山莊廣場往主峰方向望去，都可見白茫茫的雪花落下，景象相當美麗。

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玉管處也強調，玉山主峰線昨（18日）因下雪，步道積雪結冰濕滑，在排雲山莊的63名山友都未上山登頂就下撤，今則因步道累積厚雪，山莊裡的41名山友考量步道通行安全，最後也止步於山莊，未再繼續登頂行程，提醒山友近期雪季路況不佳，登山應做好風險評估，以維護自身安全。

玉山排雲山莊上午由雨轉為下雪，山莊與周邊山林結出冰晶霧淞，銀白景象相當美麗。（圖由玉管處提供）

受強烈大陸冷氣團影響，玉山排雲山莊上午由雨轉為下雪，山莊周邊可見雪花紛飛，宛如置身冰雪國度。（圖由玉管處提供）

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