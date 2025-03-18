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    37人錄取！彰中繁星榜單出爐 10人通過醫牙學系第1階段

    大學繁星今放榜，彰中黃佳裕（左）錄取台大電機系、陳柏溢（右）通過陽明交通大學醫學系篩選。（圖彰中提供）

    大學繁星今放榜，彰中黃佳裕（左）錄取台大電機系、陳柏溢（右）通過陽明交通大學醫學系篩選。（圖彰中提供）

    2025/03/18 17:13

    〔記者張聰秋／彰化報導〕大學繁星推薦計畫入學今天放榜，彰化高中共37人上榜，有10人通過醫牙學系第1階段，再創佳績；而黃佳裕以學測59級分、校排1%如願錄取台大電機系。

    這次上榜者中有5人錄取電機、資訊相關學系。黃佳裕學測前在中興大學先修微積分與普物課程，以「四苯基卟啉化合物之光氧化反應」為個別研究。時間規劃得當，一心多用，分身有術，相當難得。

    農家子弟，也在大學做研究的胡騰允，曾為童軍團成員，並擔任星空聯合志工隊總召，去年暑假於溪東國小服務。上了高中後，就在中興大學進行環境微生物與生物技術研究，科展作品「開發促進大豆發芽之微生物揮發性化合物」獲分區優勝獎。他選擇台大農業化學系為第一志願，期望延續高中所學，持續精進研究。

    錄取清大化工系的林宇蔚，數理成績名列前茅，熱愛實驗，經常與同學進行自然科學探究，早在高中即確立目標，成功朝理想邁進。選擇北醫藥學系英語組就讀的申庭懿，英語能力卓越，在化學領域表現傑出，曾獲全國科展化學科鄉土教材獎，結合化學與外語專長，未來期望貢獻所學，回饋社會。

    此外，這次也有10人通過第八學群醫牙學系第1階段，其中，陳柏溢通過陽明交通大學醫學系篩選、游東宥則通過成大牙醫學系篩選。

    校方表示，繁星推薦計畫錄取學生遍布不同學群，彰中人各自發光發熱，展現這個升大學管道促進學生適性發展的價值。

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