為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    繁星放榜！中興高中頂大9人全壘打 吳宥蓁上台大藥學系

    大學繁星推薦放榜，國立中興高中有9人錄取頂尖大學，其中吳宥蓁（前排，右二）還上台大藥學系，並與校長陳漢銘（前排，右三）合影。（記者劉濱銓攝）

    大學繁星推薦放榜，國立中興高中有9人錄取頂尖大學，其中吳宥蓁（前排，右二）還上台大藥學系，並與校長陳漢銘（前排，右三）合影。（記者劉濱銓攝）

    2025/03/18 16:59

    〔記者劉濱銓／南投報導〕大學「繁星推薦」入學今放榜，國立中興高中有109人報名繁星推薦，共錄取69人，其中9人錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖大學，取得繁星頂大「全壘打」佳績，數理資優班吳宥蓁更錄取台大藥學系，她也分享多做題目，有助學測應戰，未來則想朝藥物研發領域邁進。

    吳宥蓁表示，當初國中會考的成績並不突出，就讀中興高中後，便開始認真準備數理資優班考試，如願進入資優班後，雖然高一階段成績普通，甚至還有點跟不上，但她感受到老師認真教學，以及班上的讀書風氣帶動下，讓她更積極學習，最後以高中五學期校排2%的成績，報名繁星推薦成功錄取台大藥學系。

    她說，由於剛就讀高中時的成績不算亮眼，最後能以繁星錄取上台大讓她很開心，也相當意外，她也謹記老師跟她說要有「屢敗屢戰」精神，要永遠保持不氣餒的信念，此次透過大量寫題目、考古題，讓自己在學測取得4科52級分，之後再以繁星錄取上台大，希望透過自己的例子，即便起步成績不理想，但在社區高中持續努力，並有師長帶領下，就會有好結果。

    中興高中校長陳漢銘表示，去年繁星錄取60人，今年成長至69人，頂尖大學從7人變9人，「中字輩」大學錄取從18人變23人，該校繁星推薦透過模擬選填，以及二輪分發，讓校排名次即便不是頂尖的學生，也能透過其優異的學測成績表現，錄取頂尖或國立大學，盼讓在地南投子弟，不用捨近求遠到台中就讀，就能省下通勤時間，獲得良好師資與學習環境，並有更多機會錄取頂尖大學。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播