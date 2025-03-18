繁星放榜！中興高中頂大9人全壘打 吳宥蓁上台大藥學系

大學繁星推薦放榜，國立中興高中有9人錄取頂尖大學，其中吳宥蓁（前排，右二）還上台大藥學系，並與校長陳漢銘（前排，右三）合影。（記者劉濱銓攝）

2025/03/18 16:59

〔記者劉濱銓／南投報導〕大學「繁星推薦」入學今放榜，國立中興高中有109人報名繁星推薦，共錄取69人，其中9人錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大等頂尖大學，取得繁星頂大「全壘打」佳績，數理資優班吳宥蓁更錄取台大藥學系，她也分享多做題目，有助學測應戰，未來則想朝藥物研發領域邁進。

吳宥蓁表示，當初國中會考的成績並不突出，就讀中興高中後，便開始認真準備數理資優班考試，如願進入資優班後，雖然高一階段成績普通，甚至還有點跟不上，但她感受到老師認真教學，以及班上的讀書風氣帶動下，讓她更積極學習，最後以高中五學期校排2%的成績，報名繁星推薦成功錄取台大藥學系。

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她說，由於剛就讀高中時的成績不算亮眼，最後能以繁星錄取上台大讓她很開心，也相當意外，她也謹記老師跟她說要有「屢敗屢戰」精神，要永遠保持不氣餒的信念，此次透過大量寫題目、考古題，讓自己在學測取得4科52級分，之後再以繁星錄取上台大，希望透過自己的例子，即便起步成績不理想，但在社區高中持續努力，並有師長帶領下，就會有好結果。

中興高中校長陳漢銘表示，去年繁星錄取60人，今年成長至69人，頂尖大學從7人變9人，「中字輩」大學錄取從18人變23人，該校繁星推薦透過模擬選填，以及二輪分發，讓校排名次即便不是頂尖的學生，也能透過其優異的學測成績表現，錄取頂尖或國立大學，盼讓在地南投子弟，不用捨近求遠到台中就讀，就能省下通勤時間，獲得良好師資與學習環境，並有更多機會錄取頂尖大學。

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