樹苗換發票 林保署台東分署周末森林市集備1900株苗供兌換

台灣香檬。（記者黃明堂攝）

2025/03/18 16:59

〔記者黃明堂／台東報導〕林業保育署台東分署本周六將於辦公室廣場舉辦森林街角市集活動，準備19種1900株苗木，民眾可憑2張今年1到3月紙本發票兌換1株台灣原生種樹苗，另為推廣雲端發票應用，財政部南區國稅局台東分局也會於現場設攤，協助民眾透過雲端發票捐贈兌換苗木。

當日兌換的苗木有白水木、毛苦參、黃荊、台灣香檬、金毛杜鵑、七里香、過山香、永康山茶、諾麗果、青剛櫟、大頭茶、食茱萸、土肉桂、台灣肖楠、川上氏月桃、金銀花、三星果藤、越橘葉蔓榕、兔腳蕨等19種計1900株可換取。另外，凡當日跟市集攤商消費的民眾，可免費與攤商領取1株苗木（種類不挑，換完為止）。

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當日下午於分署前庭的國產材木作空間「杉林語堂」將辦理「山上的布農學校」特展及開展講座：布農族人與植物的生命故事。接著舉辦「酒麴植物釀酒體驗」活動，邀請電光部落耆老張萬生Tahuk malulung及潘寶瑩重現糯米佳釀傳統飲料，現場教學如何製作酒釀、還可以把成品帶回家，限量25名，須以10張當期未開獎發票兌換1張體驗券。

除了贈苗、書籍特展及講座、酒麴DIY外，當日也邀請台東特色餐車TTFoodCar東車軍與特色攤商現場設攤，希望前來領苗的民眾，可以逛市集、聆聽書籍分享會與享受悅耳的音樂表演，度過一個美好愉快的周末假期。

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