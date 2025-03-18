鳥嘴潭水質保護、露營場污水管理 環團籲政府負起責任

台灣水資源保育聯盟等環保團體今偕同民眾黨立委陳昭姿等人共同呼籲保育水源區安全。（圖由台灣水資源保育聯盟提供）

2025/03/18 15:03

〔記者謝君臨／台北報導〕3月22日為世界水資源日，台灣水資源保育聯盟等環保團體今偕同民眾黨立委陳昭姿、張啓楷等人共同呼籲保育水源區安全，倡議兩大水源區水質保護議題，包括鳥嘴潭人工湖應於上游及庫區劃設自來水水質水量保護區，並要求水污染管制區的露營場應落實污水處理及合法化，要求中央及地方政府負起責任。

台灣水資源保育聯盟理事長暨監督施政聯盟召集人陳椒華表示，鳥嘴潭附近的草屯垃圾場仍堆積許多裝有垃圾的太空包，久置可能破裂污染水質，經濟部應儘速將鳥嘴潭人工湖鄰近範圍、取水口以上區域的烏溪集水區劃設為自來水水質水量保護區，以維護鳥嘴潭水源安全及避免上游進行違法開發事項。

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陳昭姿指出，環境部因近年露營人數及露營場大增，於去年初修正「禁止足使水污染行為」，規範水污染管制區內露營場應收集污水，並設置污水處理設施，處理後排放水質從今年3月起應符合放流水標準。對此她給予肯定。

陳昭姿說，環境部2月指出，國內逾7成露營場都合乎將上路的規定，但報載原住民族露營休閒暨文化觀光發展協會則說，全台1927處露營場，粗估有8成業者恐未設污水設施。由於兩者說法差很大，經向環境部及交通部觀光署索取全台露營場資料，來做進一步的比對。但環境部至今給不出數據。

陳昭姿表示，據觀光署2月統計，全國總計1906處露營場，位於水污染管制區約1861處 ，其中合法計137處，僅占7.3%，9成以上仍不合法，表示環境部稱7成以上露營場都合乎污水管制規定，但很可能卻是不合法的露營場。

陳昭姿質疑，有污水設備但不合法的露營場可以營運？且露營場還有水土保持和土地使用是否合法的問題，因此絕非有污水設備即可合法營運，將要求農業部、環境部和觀光署提供各縣市清查資料，每季列管並公布。

張啓楷表示，環團2019年在鳥嘴潭環評階段就要求劃設自來水保護區，但水利署說要視水質狀況再決定。鳥嘴潭現在水質符合標準，不代表以後也如此，現在上游一直有開發案要進行，不劃保護區的話，這些開發案就會一直闖關，若有保護區，就可阻擋選址不當的開發案，不必走到民眾得發動抗爭保護水源這一步。

張啓楷說，對鳥嘴潭的水質安全及劃設自來水保護區的事，會持續要求經濟部、水利署和台灣自來水公司儘速提出劃設草案，並早日與地方溝通，一起保護南投和彰化近百萬人的水源安全。

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