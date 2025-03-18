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    繁星創紀錄 中市清水高中4人錄取台大

    大學繁星推薦放榜，清水高中學生表現亮麗，校長蕭建華、教務主任翟家甫、高三導師與上榜同學合影慶賀。（記者張軒哲攝）

    大學繁星推薦放榜，清水高中學生表現亮麗，校長蕭建華、教務主任翟家甫、高三導師與上榜同學合影慶賀。（記者張軒哲攝）

    2025/03/18 14:10

    〔記者張軒哲／台中報導〕大學繁星推薦今日放榜，台中市立清水高中有4名學生錄取台大，創該校校史的紀錄。此次繁星同學表現亮麗，共67位準大學生及1位通過醫學系第一階段，有43位錄取公立大學及中醫、牙醫學系獲錄取或通過。

    清水高中今日指出，今年4位同學繁星撕榜選填國立台灣大學，全部獲錄取，上榜率100%。分別是顏心儀錄取台大護理系、陳潔穎錄取台大社工系、李宇翔錄取台大工商管理學系科技管理組及黃子睿錄取台大農藝系，這也是學校首次繁星推薦同時有4位錄取台大的紀錄。

    林筨恩錄取中國醫藥大學中醫學系，她在高中階段沒有參加校外補習，3年努力維持校內排名1％。高中時期立定志向，希望學習中醫，更利用自主學習時間，前往梧棲中藥房，了解針灸、把脈、中西醫比較、中醫趨勢等，終於如願錄取中醫系。

    清水高中校長蕭建華強調，清水高中已經連續好幾年都有同學錄取醫學相關學系，近8年已有中西醫牙學系10位畢業生，而且在大學表現都相當優秀。這次繁星錄取的準大學生，有將近9成2來自社區國中。

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