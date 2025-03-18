蘆洲幼兒園漏水嚴重議員籲啟動重建評估 教育局：要求園方加強巡檢

位於新北市蘆洲區長榮路旁的永平市場大樓內蘆洲幼兒園，因大樓年久失修，長期受漏水、梯間潮濕陰暗等問題影響。（圖由彭佳芸提供）

2025/03/18 14:46

〔記者羅國嘉／新北報導〕位於新北市蘆洲區長榮路旁的永平市場大樓內蘆洲幼兒園，因大樓年久失修，長期受漏水、梯間潮濕陰暗等問題影響，不僅影響幼兒安全，也影響市民公共空間的使用權益。市議員彭佳芸要求市府立即汰換梯間燈具、加強防漏工程，並重建評估環境；教育局回應，將協請併入屋頂防水工程一併處理，並督導園方提高警覺，減少幼兒安全疑慮。

彭佳芸表示，蘆洲幼兒園位於市府管理的永平市場大樓內，該大樓除幼兒園外，還包含市場、圖書館及市民活動中心，為當地民眾高度使用的公共設施。雖然2018年曾獲前瞻補助進行耐震補強與防漏維修，但近年來漏水問題未獲根治，影響層面廣泛，包括四樓活動中心使用受限、二樓幼兒園安全堪憂，且每年修補仍無法徹底解決問題。「土水怕抓漏、醫生怕治嗽，與其年年補修，不如啟動重建評估，一勞永逸，還給市民與幼兒園學童一個安全的環境。」

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彭佳芸指出，市府於前年投入2600萬元改造永平公園廣場，獲得市民好評，但鄰近、使用率更高的永平市場大樓卻僅進行外牆美化，內部設施仍然破舊不堪，長年滲水問題無法解決，讓市民與家長質疑市府是否「只做看的到的工程，卻忽略最實際的需求」。

此外，她也提到，過去曾建議市府同步規劃永平市場大樓與永平公園的改建計畫，但市府僅選擇進行建物補強，如今建物仍不堪使用，但廣場已翻新，導致整體改建計畫受限，無法發揮最大效益。市府應立刻啟動重建評估，並規劃完善的中繼配套，讓幼兒園、活動中心、圖書館、市場同步升級，保障市民的基本權益。

對於蘆洲幼兒園的漏水問題，新北市教育局回應，該幼兒園所在的永平市場大樓確實因牆面滲水，導致大雨時梯間容易積水，影響安全。日前已派員確認狀況，並與該大樓管理單位（市場處）及共用單位協調，後續將協請併入屋頂防水工程一併處理。

教育局也說，將積極追蹤改善進度，並要求該園在工程完成前，加強巡檢，確保幼生通行安全，包括每日根據天氣狀況，提前進行防範措施、在雨天加派人力，協助幼兒安全上下學、督導園方提高警覺，減少安全風險。

位於新北市蘆洲區長榮路旁的永平市場大樓內蘆洲幼兒園，因大樓年久失修，長期受漏水、梯間潮濕陰暗等問題影響。（圖由彭佳芸提供）

位於新北市蘆洲區長榮路旁的永平市場大樓內蘆洲幼兒園，因大樓年久失修，長期受漏水、梯間潮濕陰暗等問題影響。（圖由彭佳芸提供）

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