璽寶郵輪探險號今年首度造訪澎湖 成為「唯二」郵輪創歷史新低紀錄

今年首訪澎湖的璽寶郵輪探險號，因馬公港潮差問題倒退嚕入港。（記者劉禹慶攝）

2025/03/18 11:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕璽寶郵輪探險號今（18日）首訪澎湖停泊馬公港，成為今年「唯二」造訪的郵輪，另一艘則是12月11日「預定」到訪的商船三井郵輪海洋富士號，創下歷年新低紀錄，比疫情期間還慘，讓外界對於今年澎湖國旅市場前景擔憂，更令人驚訝是郵輪造訪時間，都與澎湖國際海上花火節時間錯開，顯示吸引力已大不如前。

璽寶郵輪探險號為全球最大郵輪集團嘉年華旗下高端郵輪，於2021年由義大利船廠建造，總噸數3.2萬噸、船長198公尺、船寬25公尺、載客數450人，這次自澳洲啟航，沿途行經印尼、菲律賓、台灣及香港，展開為期30天海上之旅，旅程橫跨大洋洲及亞洲。

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璽寶探險號於3月14日首航高雄港，今日首航澎湖，依照慣例馬公港以噴水禮迎接，由於馬公港潮差大，大退潮落差達3.3米，平常也有2.2米落差，因此今日以「倒退嚕」方式入港，方便右側停靠。璽寶郵輪另2艘姊妹船奧德薩號、「旅行者號」，去年3月都曾首航澎湖。

由於馬公港致力發展成國際郵輪港，碼頭向外延伸，方便大型郵輪直接泊港停靠，但卻不敵國旅大環境衰退，今年卻只有2艘郵輪造訪澎湖，雖然傳出有另外郵輪洽談8月抵澎，但都是錯開澎湖國際海上花火節時間，讓外界質疑花火節金字招牌吸引力衰退，連民宿訂房率都不理想，僅開幕當天客滿，立委楊曜、澎管處、澎湖縣政府都積極研商對策，希望打破現在僵局。

璽寶郵輪探險號首航澎湖，馬公港依循慣例噴水禮歡迎。（記者劉禹慶攝）

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