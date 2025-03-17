澎湖化石館即將開館 鎮館之寶鯨魚化石正名布氏鯨

國寶級潘氏澎湖鱷重返澎湖，即將在澎湖化石館與民眾見面。（澎湖縣政府文化局提供）

2025/03/17 14:27

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕配合國寶級潘氏澎湖鱷重返家鄉澎湖，加上澎湖國際海上花火節開幕在即，澎湖化石館即將開館，館內珍藏的不僅有遠古時期的「潘氏澎湖鱷」，還有曾引發熱議的海洋巨獸「吉貝長鬚鯨」，如今，經過專家重新考證，這頭鯨魚的真實身份已經揭曉！由於當時台灣的鯨豚研究尚在起步階段，專家初步判定牠為長鬚鯨。隨著近年來鯨類研究的進步，經過骨骼特徵重新比對分析，最終確認這頭鯨魚實為布氏鯨。

澎湖化石館重新規劃常設展示「澎湖水道傳奇」，穿越時空探索澎湖群島豐富的地質與生物歷史。從4萬年前的菱齒象與四不像鹿，到千萬年前的潘氏澎湖鱷，展覽展示了澎湖水道發掘的珍貴化石，揭開遠古生物的神秘面紗。此外，還能認識擱淺於澎湖的布氏鯨的故事，了解台灣海域的鯨豚文化與保育議題。透過化石與生態的交織，一起探索這片海洋與陸地交會的奇幻故事。

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從千萬年前的「潘氏澎湖鱷」，到這頭來自遠洋的布氏鯨，澎湖化石館彙集跨越時代的生物奇蹟，穿梭於海洋與時光之間，見證自然界的奧妙與生命的演變。這不僅是一場化石的回歸，更是歷史與現代的交會。

澎湖化石館正緊鑼密鼓地籌備中，全力加速整備，力求在花火節前正式開館。敬請期待，一場精彩的遠古探索之旅，即將展開！

原被認為是吉貝長鬚鯨，現經過考證正名為布氏鯨。（澎湖縣政府文化局提供）

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