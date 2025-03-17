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    基隆港「建輝輪」重油外漏約100公升 緊急佈設攔油索處理

    建輝輪傳出在基隆港排放污油，緊急處理中。（讀者提供）

    建輝輪傳出在基隆港排放污油，緊急處理中。（讀者提供）

    2025/03/17 12:18

    〔記者董冠怡／基隆報導〕中華民國籍貨船建輝輪16日傳出在基隆港東10碼頭進行加油作業時，不慎將重油洩漏至船外，初步估計約100公升，造成附近數艘正在裝卸作業的貨輪，同時遭受污染無法出港，現場已佈設攔油索進行緊急處理；基隆港務分公司主任秘書林健明表示，後續究責問題，尊重交通部航港局、基隆市府等相關單位決定。

    基隆港務分公司表示，基隆海港單位已管制該艘貨輪暫不准出港，受到污染而無法出港的貨船也要求建輝輪必須賠償損失。初步調查顯示，建輝輪剛完成歲修，由於透氣孔沒有鎖緊，導致加油時油料外溢到貨倉，最後流入大海。

    基隆港務分公司指出，東8 TS PUSAN 、東9 TS SURABAYA、東11 YM IMMENSE等均已取消開船，待船身油污清理完成後再行前往下一港。東2、東3碼頭的郵輪挪威天空號，現場巡查發現有被重油污染船身情形，已著手處理，希望能按原訂期程在今晚6點離港，避免影響遊客。

    此外，東6引水船纜繩、3艘引水船船體（永安2號、永安、永義）也有受到污染，會請技師進行引擎性能評估。今天上午已召開緊急應變會議，林健明說，會議中有請來當事業者及事涉單位，討論出港和清汙順序，港區汙染對設施影響尚待評估，至於罰責部分，主管機關依據不同法令可能有兩個，其一是交通部航港局、另一為基市府，尊重其法規見解。

    市府環保局補充，獲報後隨即派員趕往現場了解狀況，經查為進行接管作業時出現漏油，約100公升，發現後立即暫停，目前已布設攔油索防止油汙溢散，現正處理油汙中。

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