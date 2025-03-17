被控霸凌女師 南市新山國小校長徐至賢回應了

新山國小校長徐至賢目前籌備60週年校慶，歡迎校友回娘家。（記者王涵平攝）

2025/03/17 10:59

〔記者王涵平／台南報導〕針對龍崎國小校長任內被控霸凌女教師，現任新山國小校長徐至賢表示，事件發生時初任校長，敏感度不夠，因行政程序遭申誡，不經一事、不長一智，未來將會全力提升辦學品質，維護教師與兒少的權益。

目前正籌備60週年校慶，首度辦理校友回娘家活動，徐至賢指出，規劃老照片展、師生版畫牆、好望角等，上任後也陸續改善學校環境，歡迎校友回娘家。

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徐至賢說，對於龍崎國小任內發生的事件，涉及陳年舊事，且部分內容與事實有所出入，對於相關指控正向看待，也有很多成長，會對外界一一說明，幼兒園A師因懷孕因素提出下學年想調整任教班級，但因幼兒園本身有輪調機制，因此請其依規定提供相關資料，將協助其處理。A師並未提出相關資料，後來申請調校並順利調校並未被解聘。有關其母親部份，基於尊重與溝通的態度，僅說明A師在校的情況，絕無訓斥。

此外，B師為分校任課教師，因當時分校課程關係，有到本校上課的需求，職責需陪同照顧學生往返本分校。後反映有哺乳需求，學校也隨即做適當調整，請其他同仁協助陪同分校學生往返本分校，減輕B師負擔，確保哺乳權益。

徐至賢說，B師自敘易緊張，易有身體不適情況，故在其有需要時建議其應適當尋求專業協助，並無強行陪同去看身心科。如有B師相關需通報的情形，皆依規定處理，並無延誤通報之情。有關B師被懲處，本人並無參與相關程序，惟B師在本人調任前，因教育局確曾接獲陳情，有組調查小組進行調查，後續是否是否有依調查結果及相關規定做成懲處，本人無從知悉。

另，C師所提通報事件，皆依法定通報程序辦理，以確保兒童權益不受影響，並無向任何教保人員洩露通報人身份。有關黑函部份，是由教育局接獲陳情，故組調查小組調查，C師相關證據皆依教育局規定時限及方式繳交，本人並未經手，亦不可能限制。

C師請假依出勤相關辦法辦理，惟並未按規定繳交相關佐證資料，且請假時間過久，影響園務正常運作及學生學習權益，符合規定部份依法核准，部份不符規定假務依規定未予核准，並非無故不准假。

新山國小60週年校慶，師生共同完成陶版牆。（記者王涵平攝）

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