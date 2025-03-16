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    高雄清明4條免費掃墓專車3/29起跑 約半小時一班

    清明祭祖掃墓，高雄市推4條免費接駁專車，新增鳳山線採中巴士接駁，其餘3線改9人座客車。（記者陳文嬋攝）

    清明祭祖掃墓，高雄市推4條免費接駁專車，新增鳳山線採中巴士接駁，其餘3線改9人座客車。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/16 23:31

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕清明掃墓祭祖，高雄市推出4條免費接駁專車，將自3月29日起跑，今年新增鳳山拷潭納骨塔線因人潮多維持中型巴士，其餘3條路線改為9人座客車，車次約半小時一班。

    高雄市21區有30座納骨塔，民政局殯葬管理處規劃法會集中3月29、4月4日，每座納骨塔前廣場搭帳棚，方便民眾擺放祭品祭拜祖先，並推出以功代金，減少燃燒金紙，捐助弱勢做公益，包括家扶、創世基金會，為先人積福納德，維護環境盡一份心力。

    殯管處也推出4條免費接駁專車，包括燕巢深水山公墓內外線、旗津生命紀念館線、鳳山拷潭納骨塔線，將自3月29、30日及4月3至6日，上午7時至下午4時，開放民眾免費搭乘，每班車大約25至30分鐘。

    值得一提的是，今年因應鳳山掃墓人潮多，地方有搭車需求，新增鳳山拷潭納骨塔線專車，民眾可於大東捷運站2號出口搭車，直達鳳山拷潭納骨塔，捷運搭配接駁車有助分流。

    其餘3條路線改為9人座客車，民眾搭乘更舒適，旗津生命紀念館線可於前鎮高中1號出口搭車，直達旗津生命紀念館。

    燕巢區深水山公墓外線，民眾可於都會公園捷運站4號出口搭車，至深水公墓管理室站、軍人忠靈祠站；內線可於軍人忠靈祠站、26墓區站搭車，採墓區內隨招隨停。

    此外，農業局根據統計，每年掃墓時用火不慎，是引發森林火災主要因子之一，提醒民眾「三要、四不」，掃墓不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂灑冥紙、不燃放爆竹，要熄滅灰燼、要帶走垃圾、要關注林火風險等級，共同防範森林火災，維護森林環境。

    殯管處規劃每座納骨塔前廣場搭帳棚，方便民眾擺放祭品祭拜祖先。（記者陳文嬋攝）

    殯管處規劃每座納骨塔前廣場搭帳棚，方便民眾擺放祭品祭拜祖先。（記者陳文嬋攝）

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