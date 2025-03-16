增家訪安全性、加強紀錄時效 屏縣府規劃社工安全維護手冊

屏東縣政府今天舉辦社工日運動會。（記者陳彥廷攝）

2025/03/16 23:47

〔記者陳彥廷／屏東報導〕為感謝勞苦功高且默默為弱勢服務的社會工作者，屏東縣政府今天在潮州「潮好玩」幸福園區舉辦「123社工人」社工運動會，縣長周春米也到場帶動跳為各界社工夥伴加油打氣，她說，為保護社工家訪時的人身安全，已添購11台實境教育訓練設備（XR），未來還會採買125台平板提供第一線的社工人員進行家訪紀錄及風險預防。

社工人員在家訪時遭相對人或個案口語甚至肢體脅迫事件時有所聞，周春米說，縣府已規劃編撰屏東縣社工安全維護手冊，提供本縣公私部門社工執行業務期間實務案例的指引，且添購11台實境教育訓練設備（XR），供社工先行透過實境實例的方式練習如無預警碰上相對人或個案心情起伏情境的風險預警，減少人身安全危害事件發生，讓身處公私部門的社工夥伴，服務社會同時也能有友善工作環境，此外，還會再增加125台平板，供第一線社工人員更便利迅速的掣作家訪紀錄。

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屏縣府社會處表示，社工是社福照顧產業的重要靈魂人物，肩負家庭支持與陪伴的責任，社工人堅韌不拔、勇於承擔與無私奉獻的精神值得表揚，今年共提報4名社工入圍「南高屏地區社會工作專業人員」的明日之星組，還有7組方案團體入圍待決選，在中央的部分，縣府推薦3名資深敬業、2名績優社工督導及1名績優社工，將會獲得全國社會工作專業人員表揚。

屏東縣政府今天在潮州潮好玩幸福園區舉辦社工運動會。（記者陳彥廷攝）

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