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    高雄港2大新風貌 新濱町海洋廚房、香蕉碼頭改造

    鼓山魚市場改造的「新濱町海洋廚房」，將於下週六（22日）開幕。（記者洪定宏攝）

    鼓山魚市場改造的「新濱町海洋廚房」，將於下週六（22日）開幕。（記者洪定宏攝）

    2025/03/16 22:59

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄港邊將有兩大新風貌，鼓山魚市場改造的「新濱町海洋廚房」，將於下週六（22日）開幕；另一處香蕉碼頭改造，也即將完工，預計有NVIDIA輝達等4公司進駐，成立生成式主權AI辦公室。

    「新濱町海洋廚房」由國揚漢來集團旗下的佑神公司經營，目前裝潢大致完成，引進的15家餐飲品牌中，位於靠海側的黃金櫃位，將開設東京台場知名的BBQ品牌「JAPAN燒烤」，是海外開設的首店。

    其他品牌包含全台首家來自東京的人氣咖哩飯品牌日本日乃屋咖哩、南部獨家來自北海道札幌機場排隊名店北海道えびそば一幻拉麵，及打水灣酒樓1833 Bistro Club，月鯉灣咖啡廳、CREMIA、31冰淇淋、大手前鐵板燒等15家店，開幕期間將祭出多項優惠。

    臉書社團「高雄好過日」認為，「新濱町海洋廚房」雖然品牌陣容實力不錯，此處弱勢除了交通問題，雖有觀光人潮，但平假日人流落差較大。

    整個鼓山魚市場的戶外和室內大概1800坪，停車位僅約35個，對於重新開幕後，如何紓解停車問題?高市府則表示，周邊的停車位包括鼓山國小、哨船街等，總共大約有500多個車位，會加強宣導。

    「高雄好過日」也指出，高市府已逐漸將產業性的機能，引入沿海的水岸機能改造中，例如去年開始整建的香蕉碼頭，原本預訂將於今年3月20日完工，現場鷹架已經部分拆卸，但外牆的強化玻璃尚未安裝，實際完工應略有延後，今年第2季啟用不致差異太多。

    高市府表示，除了全球第一大伺服器管理晶片供應商信驊科技，將於香蕉碼頭設立研發中心，包括輝達、Linker Vision（鑫蘊林科）、鴻海、中華電信等4家公司，也將合作在香蕉碼頭成立生成式主權AI辦公室。

    改建中的香蕉碼頭，現場鷹架部分已經拆卸。（取自高雄好過日臉書）

    改建中的香蕉碼頭，現場鷹架部分已經拆卸。（取自高雄好過日臉書）

    「新濱町海洋廚房」引進海外獨家的BBQ品牌「JAPAN燒烤」。（佑神公司提供）

    「新濱町海洋廚房」引進海外獨家的BBQ品牌「JAPAN燒烤」。（佑神公司提供）

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