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    中職邀醫護免費觀賽 台中洲際球場湧8000人

    中華職棒大聯盟與中部多所醫療院所舉辦醫護感恩活動，今天邀請醫護同仁免費到台中洲際棒球場看熱身賽。（蔡其昌提供）

    中華職棒大聯盟與中部多所醫療院所舉辦醫護感恩活動，今天邀請醫護同仁免費到台中洲際棒球場看熱身賽。（蔡其昌提供）

    2025/03/16 21:43

    〔記者歐素美／台中報導〕中華職棒大聯盟與中部多所醫療院所聯合舉辦醫護感恩活動，今天邀請醫護同仁免費到台中洲際棒球場看熱身賽，藉此感謝醫護同仁一路以來的付出與辛勞，今日賽事吸引超過八千人進場同樂。

    包含台中榮民總醫院院長傅雲慶、童綜合醫院中國醫藥大學附設醫院院長周德陽、中山醫學大學附設醫院院長蔡明哲、童綜合醫院總院長童敏哲、深護理長李敏鳳資、林新醫院院長林仁卿、彰化基督教醫院總院長陳穆寬、光田綜合醫院副院長張家築、亞洲大學附設醫院副院長周立偉等皆擔任開賽儀式貴賓。

    蔡其昌表示，中華職棒每年皆不定期舉辦各種公益活動，包含支持基層棒球隊、軍人節感謝軍警消等活動，今天是特別舉辦醫護活動，來感謝所有醫護同仁的付出。

    蔡其昌說，從Covid-19開始，到近期流感高峰期，每位醫護同仁都相當辛苦，為了照顧國民健康付出努力，希望藉著今天的活動，讓醫護同仁們進場看球，可以放鬆一下，也讓更多人有機會接觸棒球、愛上棒球。

    中華職棒今天在台中洲際棒球場舉辦身賽，吸引逾八千人進場同樂。 （蔡其昌提供）

    中華職棒今天在台中洲際棒球場舉辦身賽，吸引逾八千人進場同樂。 （蔡其昌提供）

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