品德是最好指南針！ 蕭美琴表揚75位靈鷲山全國普仁獎學子

靈鷲山全國普仁獎大合照。（記者羅國嘉攝）

2025/03/16 13:20

〔記者羅國嘉／新北報導〕第15屆全國普仁獎頒獎典禮於今（16）日在新北市貢寮區福容飯店芙蓉廳舉行，表揚75位積極向上的「小太陽」。他們面對人生困境，依然保持樂觀、勇敢、愛心的精神，成為社會的典範。活動由副總統蕭美琴頒獎，並感性地說「不論環境如何，每一位小太陽都擁有明確的品德指南針，指引他們走向正確的道路。這種珍貴的精神值得所有人學習。」

靈鷲山慈善基金會自2003年設立普仁獎，以獎勵品德優秀的學子為宗旨，至今已邁入第22年。今年第15屆頒獎典禮貴賓雲集，蕭美琴親臨現場，與教育部國教署主任秘書張永傑，及來自全台逾60位師長，共同見證「小太陽」們閃耀時刻。典禮現場氣氛溫馨感人，不僅有安地斯樂團帶來異國風情的音樂演出，還播放「心靈的家」與「靈性覺醒」的影片，讓民眾體會品德教育的力量與意義。

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普仁獎的評選過程透過師長推薦、志工實地家訪等方式，確保得獎者皆為真正展現優秀品格的學子。今年全台共有1231位學生獲得地區普仁獎，再經推薦選拔，最終有75位學生脫穎而出，獲得全國普仁獎，地區及全國獲獎人數雙雙創下新高。

蕭美琴在致詞時表示，教育不僅能改變人生，更是塑造未來的重要工具，而普仁獎的精神正是強調品格與價值觀的重要性。她也鼓勵得獎學生們保持自信，勇敢追夢，並相信自己的價值，「有一天，小太陽也會成為大太陽，為這個世界帶來更多光與熱。」

靈鷲山開山住持心道法師在典禮中開示，「每個人都是一道光，我們要用愛與善行，讓這道光照亮世界。」他強調，面對環境變遷與社會挑戰，唯有從人心出發，以善念和品德為根基，才能真正讓世界變得更美好。

基金會執行長蔡高忠在典禮中分享，「人生沒有做不到的事，也沒有過不去的關，只要不放棄，生命自會找到出路。」並強調，善行的回報總會在最需要的時候以意想不到的方式回到自己身上，鼓勵小太陽們勇敢前行，發揮善的力量。

除了表揚得獎學生，根據「教育部品德教育促進方案」，對於連續三年推薦學生獲得地區普仁獎的學校，頒發「推動品德教育楷模」感謝狀，今年共有125所學校獲獎。此外，推薦學生三度獲得全國普仁獎的學校，則獲得「推動品德教育成效卓越」感謝獎座，得獎學校包括基隆市立中和國小、台北市立興雅國中、新北市立新埔國中、澎湖縣立馬公國中。典禮上，主辦單位也向102位志工頒發感謝狀。

副總統蕭美琴出席第15屆全國普仁獎頒獎典禮，表揚75位得獎學子。（記者羅國嘉攝）

靈鷲山全國普仁獎大合照。（記者羅國嘉攝）

靈鷲山基金會執行長蔡高忠致詞。（記者羅國嘉攝）

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