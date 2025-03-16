淡水紫藤花浪漫盛開 新北推套裝體驗行程

每年3月下旬至4月上旬是紫藤花盛開時期。（資料照，農業局提供）

2025/03/16 13:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕每年3月下旬至4月上旬是紫藤花盛開時期，新北市淡水滬尾休閒農業區將於3月29日及4月3日推出2梯次的「植享生活─漫遊滬尾」紫藤花季食農教育遊程，帶領民眾欣賞紫色花瀑，並體驗紫藤畫藝，即日起開放報名，前10位報名成功者贈送茶樹純露1罐。

滬尾休閒農業區發展協會結合3家區內業者，共同推出紫藤花1日遊程，上午由專人導覽，認識滬尾在地風景與人文故事，緊接著至「淡水紫藤花園」賞花，沉浸浪漫氛圍，感受春日氣息，中午享用「阿三哥農莊」特製的「紫藤花季午間便當」，採用當季新鮮食材，下午在「山之山食驗室」進行紫藤畫藝體驗，使用農業廢棄素材如竹炭、茶渣、花卉顏料等，在畫布上描繪紫藤花，報名資訊詳洽「滬尾休閒農業區」臉書粉專，每團上限20人。

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滬尾休閒農業區發展協會理事長賴文鏗表示，今年適逢紫藤花園成立20週年，推出優惠回饋活動，只要購買園區自行種植、蒸餾的澳洲茶樹精油，可免費入園參觀。此外，與人氣動漫「鬼滅之刃」聯名，推出打卡贈「電影限定明信片」活動，由於紫藤花花期約10到14天，呼籲民眾把握賞花機會。

農業局長諶錫輝說，不只春季期間，滬尾休閒農業區發展協會陸續推出符合不同季節的特色遊程，體驗農事及DIY手作活動，品嘗業者精心製作的在地料理，市府秉持「農業健康市／式」政策理念，輔導休閒農業產業發展，療育都會區民眾的心靈。

紫藤花花期約10到14天，浪漫的紫色花瀑成為民眾拍照打卡熱點。（資料照，農業局提供）

新北市滬尾休閒農業區發展協會推出紫藤花一日遊行程，遊客可在「山之山食驗室」進行紫藤畫藝體驗。（農業局提供）

阿三哥農莊推出「紫藤花季午間便當」，餐食依當季菜色調整。（農業局提供）

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