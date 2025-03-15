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    蘭展首週破14萬人入場 農特產銷售逾375萬、紀念品150萬

    2025國際蘭展首週入場總人次約為14萬3千人，相比去年增長17%。（台南市政府提供）

    2025國際蘭展首週入場總人次約為14萬3千人，相比去年增長17%。（台南市政府提供）

    2025/03/15 16:02

    〔記者王姝琇／台南報導〕2025台灣國際蘭展魅力持續發燒，根據統計，首週入場總人次約為14萬3千人，相比2024年增長了17%，同時也帶動園區內農特產品和紀念品持續熱銷。

    根據市府統計，今年蘭展除開幕首日配合國際婦女節推出女性免費入場政策，成功吸引近4萬5千人次參觀，平日亦有1萬4千至1萬6千人次入場，首週入場總人次約為14萬3千人，相比2024年增長了17%。而在農特產部分銷售已逾375萬，紀念品部分也有150萬元的好成績。

    市長黃偉哲指出，今年蘭展內容豐富精彩，隨著人潮的持續增長，顯示蘭展的影響力和受歡迎程度持續提升，已成為國際花卉愛好者的重要盛會。距離蘭展閉園約還有一週，邀請民眾把握最後參觀機會，到後壁來親身感受蘭花之美。

    黃偉哲表示，作為台南後壁的焦點活動，國際蘭展每年都吸引大量遊客參與，展現其不斷增長的魅力。未來市府也將持續優化活動規劃，結合創新展示方式，並提升國際合作，讓展覽內容更加精彩，讓更多民眾能夠感受蘭花的美麗，進一步推動台南成為全球花卉愛好者的首選目的地。

    此外，市府也藉辦理蘭展機會，設立台南農產精品館介紹在地優質農特產品，現場精選超過400項在地農產，包括柚子、地瓜、桂圓、米、黑豆等特色農產品，以及魚丸、魚鬆、虱目魚香腸等優質漁產，讓遊客能夠品味台南的農業精華。

    市政府表示，3月19日將舉辦「台南歡樂農產日」限定活動，凡單筆消費滿1000元，即可參加抽獎，讓逛展的民眾不僅能品嚐美食，還有機會獲得豐富好禮。現場還將有青農親自介紹自家產品，增加與遊客的互動，讓消費者不僅購得安心，也能更了解在地農產的故事。

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